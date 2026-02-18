Sakri Theft : साक्रीत चोरट्यांचा थरार! एकाच रात्री दोन शिक्षकांची घरे अन् बिअर बार फोडले

साक्री: शहरातील उच्चभ्रू वस्तीमधील कॉलनी परिसरात चोरट्यांनी सोमवारी (ता. १६) रात्री तीन ठिकाणी धाडसी चोऱ्या करून धुमाकूळ घातला. अरिहंतनगरमधील निवृत्त शिक्षकांची दोन घरे आणि राष्ट्रीय महामार्गावरील एका बिअर बारचे कुलूप तोडून चोरट्यांनी ऐवज लांबविला. या घटनेमुळे शहरात भीतीचे वातावरण असून, पोलिस प्रशासनाच्या गस्तीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे..अरिहंतनगर भागातील निवृत शिक्षक तथा पत्रकार पी. झेड. कुवर व त्यांचे भाडेकरू यांच्या घराला चोरट्यांनी लक्ष्य केले. त्यांनी घराच्या दरवाजाचे कडी-कोंडे तोडून प्रवेश केला. कपाटांचे ड्रॉवर व कप्पे उचकटून साहित्याची नासधूस केली. याच परिसरातील महावीरनगरमधील प्राथमिक शिक्षक विनायक भदाणे यांच्याही बंद घराचे कुलूप तोडून चोरट्यांनी हातसफाई केली. .राष्ट्रीय महामार्गावरील एक बियरबार देखील चोरट्यांनी फोडले. एकाच रात्री तीन ठिकाणी झालेल्या या प्रकारामुळे परिसरात खळबळ उडाली. संबंधित घरमालक बाहेरगावी गेलेले असल्याने नेमकी किती रोकड आणि दागिने चोरीला गेले याचा तपशील अद्याप समोर आलेला नाही..तपासासाठी पथकेमाहिती मिळताच साक्री पोलिस ठाण्याच्या पथकाने तातडीने घटनास्थळी भेट देत पंचनामा केला. तपासासाठी धुळे येथून ठसेतज्ज्ञ आणि श्वानपथकाला पाचारण करण्यात आले. श्वानपथकाने शिक्षक भदाणे यांच्या घरापासून काही अंतरावर असलेल्या मैदानापर्यंत माग दाखविला. मात्र, तेथून चोरटे वाहनाच्या सहाय्याने पसार झाले असावेत, असा प्राथमिक अंदाज वर्तविण्यात येत आहे..Akola Crime: ३०० सीसीटीव्ही तपासल्यानंतर पोलिसांची मोठी कारवाई; अकोला सिव्हिल लाईन छेडछाड प्रकरणातील आरोपी जेरबंद!.नागरिक हवालदिलशहरातील वाढत्या गुन्हेगारीमुळे सामान्य नागरिक हवालदिल झाले आहेत. शहरात पोलिसांची संख्या अपुरी असल्याचे कारण पुढे करून रात्रीची गस्त कमी पडत असल्याचे बोलले जाते. त्यामुळे चोरट्यांना मोकळे रान मिळत असल्याची भावना कॉलनी परिसरातील रहिवाशांमध्ये निर्माण झाली आहे. पोलिसांनी रात्रीची गस्त वाढवून नागरिकांना सुरक्षिततेचा विश्वास द्यावा आणि चोरट्यांचा बंदोबस्त करावा, अशी मागणी होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.