उत्तर महाराष्ट्र

Sakri Theft : साक्रीत चोरट्यांचा थरार! एकाच रात्री दोन शिक्षकांची घरे अन् बिअर बार फोडले

Series of Bold Thefts Shake Sakri's Elite Residential Areas : अरिहंतनगरमधील निवृत्त शिक्षकांची दोन घरे आणि राष्ट्रीय महामार्गावरील एका बिअर बारचे कुलूप तोडून चोरट्यांनी ऐवज लांबविला. या घटनेमुळे शहरात भीतीचे वातावरण असून, पोलिस प्रशासनाच्या गस्तीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
Theft

Theft

sakal 

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

साक्री: शहरातील उच्चभ्रू वस्तीमधील कॉलनी परिसरात चोरट्यांनी सोमवारी (ता. १६) रात्री तीन ठिकाणी धाडसी चोऱ्या करून धुमाकूळ घातला. अरिहंतनगरमधील निवृत्त शिक्षकांची दोन घरे आणि राष्ट्रीय महामार्गावरील एका बिअर बारचे कुलूप तोडून चोरट्यांनी ऐवज लांबविला. या घटनेमुळे शहरात भीतीचे वातावरण असून, पोलिस प्रशासनाच्या गस्तीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.

Loading content, please wait...
police
crime
maharashtra
Crime News
robbery
uttar maharashtra
Theft

Related Stories

No stories found.