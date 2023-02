Water Crisis : साक्रीकरांना उन्हाळ्यात पाणीटंचाई भासू नये; पाणीपुरवठा सभापतींच्या अधिकाऱ्यांना सूचना

साक्री (जि.धुळे) : गेल्या वर्षी उन्हाळ्यात साक्री शहराला टँकरमुक्त केल्यानंतर कुठेही पाणीटंचाई भासू दिली नाही. (Sakrikars should not face shortage of water in summer, water supply chairman's instructions to officials Dhule News)

त्याच धर्तीवर येणाऱ्या उन्हाळ्यात शहरातील नागरिकांना पिण्याच्या पाण्याची टंचाई भासू नये म्हणून नगरपंचायतीच्या यंत्रणेने सावध राहून त्वरित उपाययोजना कराव्यात व नागरिकांना पाणीटंचाईची झळ बसू नये यासाठी आतापासूनच तयारी करावी, असे आवाहन पाणीपुरवठा सभापती रेखा आबासाहेब सोनवणे यांनी नगरपंचायतीच्या पाणीपुरवठा समितीच्या बैठकीत केले.

येणाऱ्या उन्हाळ्यात अर्थात मार्च, एप्रिल व मे महिन्यात साक्री शहराला पाण्याची टंचाई भासू नये म्हणून उपाययोजना करण्यासाठी बैठक झाली. बैठकीला नगराध्यक्षा जयश्री पवार, बांधकाम सभापती ॲड. गजेंद्र भोसले,नगरसेवक दीपक वाघ, प्रवीण निकुंभ, उषा पवार, पाणीपुरवठा अभियंता श्रीकांत फागणेकर, कार्यालय अधीक्षक चौधरी, कर्मचारी अमोल पाठक आदी उपस्थित होते.

हेही वाचा : हिंडेनबर्ग अहवालाचा फटका भाजपला भविष्यात बसणार?

गेल्या वर्षीच्या उन्हाळ्यात आहे त्या पाणीपुरवठा योजनेमधूनच संपूर्ण शहराला नियोजनबद्ध पाणीपुरवठा करण्यात आला होता. त्यामुळे शहर टँकरमुक्त झाले होते. त्याच धर्तीवर येणाऱ्या उन्हाळ्यात पाणीटंचाई भासू नये म्हणून आतापासूनच तयारी करण्यासाठी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.

या वेळेस शहरातील तसेच कॉलनी परिसरात ज्या ठिकाणी कमी दाबाने पाणीपुरवठा होतो त्या ठिकाणी नवीन वितरण वाहिन्या टाकण्याचे सुचविण्यात आले तसेच जिल्हा नेते अमरिशभाई पटेल यांच्या आमदार निधीमधून शहरात तसेच कॉलनी परिसरामध्ये सहा ठिकाणी बोअरवेल घेण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे.

दातर्तीहून होणारी पाणीपुरवठा योजना तसेच कवठे येथील पाणीपुरवठा योजना या संदर्भातही चर्चा करण्यात आली. पाणीपुरवठा करणारे कर्मचारी व वॉलमन यांनी शहरात तांत्रिक पाणीटंचाई निर्माण होऊ नये यासाठी दक्ष राहावे व नागरिकांशी सौजन्याने वागावे, अशा सूचना पाणीपुरवठा सभापतींनी दिल्या.