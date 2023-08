Nandurbar News : बायोडिझेलसदृश इंधनाची खापर परिसरात विक्री; डिझेलपेक्षा 20 ते 25 रुपयांनी स्वस्त

By

Nandurbar News : महाराष्ट्र आणि गुजरातची सीमा असलेल्या अक्कलकुवा तालुक्यात डिझेलची तस्करी होत असून, बायोडिझेलसदृश इंधनाची ६५ रुपये प्रतिलिटर प्रमाणे सर्रासपणे विक्री होत आहे.

त्यामुळे लगतच्या पंपावरील विक्रीवर त्याचा परिणाम झाल्याने चालकांनी प्रशासनाविरुद्ध नाराजी व्यक्त केली आहे. दुसरीकडे अवैध मद्याचीही खुलेआम विक्री होत आहे. (Sale of biodiesel like fuel in Khapar area nandurbar news)

मात्र या साऱ्यांकडे प्रशासनाचे लक्ष नसल्याने राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे पथक नावालाच आहे का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. पेट्रोल-डिझेलच्या किमती एका वर्षाहून अधिक काळ स्थिर आहेत.

मात्र राज्यस्तरीय करांमुळे वेगवेगळ्या शहरांमध्ये पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमतीत काही किरकोळ बदल पाहायला मिळतात. आजमितीस सर्वांत स्वस्त डिझेल अक्कलकुवा तालुक्यात मिळत आहे. इतरत्र डिझेलचे दर ९० ते ९४ रुपये आहेत.

मात्र बायोडिझेलसदृश इंधनाची येथे ६५ रुपयांप्रमाणे विक्री होत आहे. तालुक्यातून जाणाऱ्या नेत्रांग-शेवाळी महामार्गावरील काही ढाब्यांवर हे इंधन सहज मिळते. मोलगी, अक्कलकुवा, खापर या शहरांमध्ये मद्याचीही तस्करी होत आहे. यासंदर्भात आमदार आमश्या पाडवी यांनी विधिमंडळात प्रश्न उपस्थित केला आहे.

गुजरातमध्ये मद्यविक्रीला बंदी असल्याने मध्य प्रदेश-हरियानातील मद्य अक्कलकुवा तालुक्यातून तस्करी होते. नवापाडा (ता. अक्कलकुवा) येथे काही दिवासांपूर्वी कारवाई करण्यात आली होती. त्यात दहा लाखांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला होता.