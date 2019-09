सटाणा : कांद्याला सर्वत्र चढे भाव मिळत असताना येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये मंगळवारी (ता.२४) सायंकाळी पाच वाजता कांद्याचे लिलाव अचानक बंद पडले. त्यामुळे संतप्त झालेल्या कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांनी बाजार समिती प्रवेशद्वारासमोरील सटाणा-मालेगाव रस्त्यावर बाजार समिती प्रशासनाचा निषेध करीत तब्बल तासभर रास्ता रोको आंदोलन छेडले. आंदोलनामुळे महामार्गावरील वाहतूक दुतर्फा ठप्प होऊन वाहनांच्या रांगा लागल्या होत्या. दरम्यान, लिलावासाठी आलेल्या सर्व कांद्यांचा लिलाव आज (ता.२५) केला जाईल, असे आश्वासन बाजार समिती प्रशासनाने दिल्याने उत्पादक शेतकर्‍यांनी आंदोलन मागे घेतले. कांदा लिलाव ठप्प झाल्याने शेतकर्‍यांचा उद्रेक

आज आण्णासाहेब पाटील यांची जयंती असल्याने बाजार समितीमधील सर्व हमाल-मापार्‍यांना मुंबई येथे होणार्‍या कार्यक्रमासाठी जयचे असल्याने मंगळवारी सायंकाळी पाच वाजता हमाल-मापार्‍यांनी काम आवरते घेतले. त्यामुळे कांदा व्यापाऱ्यांना लिलाव करणे अशक्य झाल्याने सर्व लिलाव देखील ठप्प झाले. काही कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांनी गेल्या दोन दिवसांपासून बाजार समितीच्या आवारात लिलावासाठी कांद्याची वाहने आणली होती. मात्र हमाल-मापार्‍यांमुळे लिलाव बंद पडले. त्यामुळे बाजार समिती प्रशासनाने गुरुवार (ता.२६) पासून लिलाव पूर्ववत सुरू होतील असे जाहीर करण्यात आल्याने शेतकरी संतप्त झाले. रास्ता रोकोनंतर आज होणार कांद्याचा लिलाव येत्या चार दिवसात पावसामध्ये कांदा भिजला तर भाव कमी मिळेल या भीतीने कांदा उत्पादकांनी प्रशासनास चांगलेच धारेवर धरले. बाजार समिती आवारात अखेर २५० वाहनांमधील कांदा लिलाव होणे बाकी आहेत. हे सर्व लिलाव आज बुधवार (ता.२५) सुरू होतील असे आश्वासन बाजार समिती प्रशासनाने व हमाल मापार्‍यांनी दिल्याने कांदा उत्पादक शेतकर्‍यांनी आंदोलन मागे घेतले.

Web Title: satana- onion auction will take place after the road is blocked