Dhule News : जिल्हा कोशागारात साडेतीन हजार देयकांचा निपटारा; 3 सेकंदांच्या विलंबामुळे 1 कोटीचा निधी परत!

धुळे : जिल्हा कोशागार कार्यालयाने मार्चमध्ये वेगवेगळ्या विभागांच्या विविध ४८६ कोटी ११ लाखांच्या तीन हजार ७२१ देयकांचा निपटारा केला. ३१ मार्चअखेर या कार्यालयाकडे ५६५ कोटी १४ लाखांची देयके सादर झाली. (Settlement of three and half thousand payment in district treasury dhule news)

जिल्हा कोशागार कार्यालयाकडे जिल्हा परिषदेतील विविध विभागांसह आरोग्य, कृषी, शिक्षण विभागातील आणि इतरही कार्यालयांमधील कामांची देयके सादर केली गेली. यात प्रामुख्याने पगार बिले, प्रवासभत्ता, कार्यालयीन खर्चाची बिले, कर्मचाऱ्यांची वैयक्तिक देयके, कार्यालयीन खर्च, वीजबिल, दूरध्वनी बिल, निवृत्ती वेतन यासह विविध कामांच्या देयकांचा समावेश होता.

यावर्षीही मार्च महिन्यात विविध विभागांकडून तीन हजार ७२१ देयके जिल्हा कोशागार कार्यालयाकडे ३१ मार्चअखेर सादर झाली. ही सर्व देयके ५६५ कोटी १३ लाख ८० हजार ६६ रुपयांची होती. पैकी कोशागार कार्यालयाने ४८६ कोटी ११ लाख २७ हजार ९२६ रुपयांच्या देयकांचा निपटारा केला आहे.

हेही वाचा : शॉर्ट सेलर्स म्हणजे नक्की कोण?

३१ मार्चला तब्बल ५५० देयके कोशागार कार्यालयात सादर झाली. जिल्हा कोशागार अधिकारी प्रवीण पंडित, अपर कोशागार अधिकारी प्रवीण देवरे, उपकोशागार अधिकारी पंकज देवरे, लेखापरीक्षक भागवत पाटील, पंकज राजपूत, विवेक सावंत यांच्यासह कर्मचाऱ्यांनी देयकांचा निपटारा केला.

विलंबामुळे निधीचा परतावा

शासनाकडून राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांचा निधी मार्चअखेर खर्च करावा लागतो. यामुळे ३१ मार्चला रात्री बारापर्यंत राज्यस्तरावरून मोठ्या प्रमाणात निधी जिल्ह्यांना वितरित झाला. बीडीएस प्रणालीवर निधी आल्याचे दिसतात तो खर्ची टाकण्यात येतो.

जिल्हा परिषदेला एक कोटीचा निधी शासनाने ३१ मार्चला रात्री बाराला वितरित केला. निधी वितरणाच्या पत्रावर रात्री बाराला स्वाक्षरी झाली. हा निधी बीडीएस टाकण्यासाठी केवळ तीन सेकंदांचा विलंब झाल्याने निधी शासनाला परत गेला.