By

कापडणे : जिल्ह्यात गेल्या खरीप हंगामाच्या उत्तरार्धात अधिक पाऊस झाला. अति पावसाने पाण्याच्या स्त्रोतांची पातळी वाढली. बऱ्यापैकी पातळी आहे.

बागायती क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. जनावरांसाठी उन्हाळ्यात चाऱ्यासाठी भटकंती सुरु व्हायची. यावर्षी चाऱ्याची मुबलक प्रमाणात उपलब्धता आहे.

जिल्ह्यातील मेंढपाळ जिल्ह्यातच भटकंती करीत आहेत. साक्री तालुक्यातील मेंढपाळांची अधिक संख्या आहे. ते कापडणे, धनूर, धमाणे, कौठळ व न्याहळोद शिवारात दाखल झाले आहेत. (Shepherds entered in search of fodder in Kapadane Shivar Dhule News)

हेही वाचा : जोखमीचे भान राखूनच करा SIP मध्ये गुंतवणूक

हेही वाचा: Crime News : मोबाईलवर फिल्म दाखवण्याच्या बहाण्यानं सात वर्षांच्या मुलीवर बलात्कार; आधी टेरेसवर नेलं अन् तिथं..

विहिरी, कूपनलिका आणि धरणांतील पाण्याच्या आवर्तनामुळे बागायती क्षेत्रात वाढ झाली आहे. रब्बीसह मेथी आणि कोथिंबिरीचे क्षेत्र वाढले आहे. चाऱ्याची मोठी उपलब्धता आहे. साक्री तालुक्यातील मेंढपाळांसाठी चाऱ्याची मोठी उपलब्धता पर्वणी ठरली आहे.

ते तालुक्यात तळ ठोकून आहेत. त्यांचाही शेती कामासाठीही अधिक उपयोग होत आहे. चराईच्या बदल्यात लहानमोठी शेतीकामे त्यांच्याकडून उरकली जात आहे. मेंढपाळांना जिल्ह्यातच चाऱ्याची उपलब्धता झाल्याने शेजारील जिल्ह्यात होणारे स्थलांतर लांबले आहे. दरम्यान मेंढपाळांचे जीवन कष्टाचे आहे. चाऱ्यासाठी आठही महिने भटकंती करावी लागते. त्यांच्या मुलांच्या शिक्षणाचा प्रश्न आजही प्रलंबीत असल्याची अशी खंत मेंढपाळ किशोर ठेलारीने व्यक्त केली.

हेही वाचा: New Year 2023 : पोलिसांची करडी नजर, तरीही नविन वर्षाचा जल्लोष...