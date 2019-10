Vidhan Sabha 2019 : येवल्यात शिंदेची माघार, भुजबळ,पवारांसह ८ उमेदवार रिंगणात

येवला : विधानसभा मतदारसंघात निवडणुकीच्या रिंगणात ८ उमेदवार राहिले आहेत. राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे जेष्ठ नेते माणिकराव शिंदे यांच्यासह ६ जणांची माघार घेतल्याने आता येथे दुरंगी लढत होईल.मात्र वंचित आघाडीचे सचिन अलगट,महेंद्र पगारे यांची उमेदवारी तापदायी होऊ शकेल अशी स्थिती दिसतेय. रिंगणातील उमेदवार -

संभाजी साहेबराव पवार-शिवसेना

छगन चंद्रकांत भुजबळ -राष्ट्रवादी काँग्रेस

एकनाथ रामचंद्र गायकवाड-बहुजन समाज पक्ष

सचिन वसंतराव अलगट- वंचित आघाडी

संजय पोपट पवार -अपक्ष

सुभाष सोपान भागवत -अपक्ष

महेंद्र गौतम पगारे-अपक्ष,

विजय दत्तू सानप-अपक्ष

Web Title: Shinde's withdrawal, Bhujbal and Pawar along with 3 candidates in the fray