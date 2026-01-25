Jaykumar Rawal : "राजकारण बाजूला ठेवा, शहराच्या विकासासाठी एकत्र या"; पालकमंत्री जयकुमार रावल यांचा शिंदखेड्यात नगरसेवकांना सल्ला

शिंदखेडा: जिथे विकासाचा मुद्दा, सर्वसामान्यांचा प्रश्न आणि गोरगरिबांचा विषय येईल, तिथे सर्वांनी एकत्र राहूया, असे स्पष्ट आणि ठाम आवाहन पालकमंत्री जयकुमार रावल यांनी नगरसेवकांना केले..गांधी चौकात आयोजित आभार सभेत ते बोलत होते. प्रमुख पाहुणे म्हणून माजी संरक्षण राज्यमंत्री डॉ. सुभाष भामरे, कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे सभापती नारायण पाटील, राजेंद्र देसले, भाजपचे जिल्हा सरचिटणीस डी. एस. गिरासे, किशोर पाटील, धनंजय मंगळे, सत्यजित सिसोदे, शहर अध्यक्ष संजय महाजन, उपनगराध्यक्ष उदय देसले, मनोहर पाटील, विश्वनाथ पाटील, विष्णू पाटील, चेतन परमार, प्रवीण माळी, नवनिर्वाचित सभापती व नगरसेवक उपस्थित होते. नवनिर्वाचित सभापतींचा सत्कार पालकमंत्री रावल यांच्या हस्ते करण्यात आला..पालकमंत्री रावल यांनी शहराच्या सर्वांगीण विकासासाठी कटिबद्ध असल्याचे सांगत पालकमंत्री या नात्याने शहरासाठी जे काही करावे लागेल ते नक्की करू. विकासालाच सर्वोच्च प्राधान्य दिले जाईल, असे आश्वासन दिले. निवडणुकांच्या काळात शहरात वाढत चाललेल्या जातीपातीच्या आणि गटबाजीच्या राजकारणावर त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. अशा प्रकारचे राजकारण गावाच्या विकासात अडथळा निर्माण करते. त्यामुळे सर्व पक्षांच्या पदाधिकाऱ्यांनी आणि कार्यकर्त्यांनी गावाचा विकास हेच एकमेव ध्येय ठेवून काम केले पाहिजे, असे त्यांनी स्पष्ट केले..डॉ. सुभाष भामरे यांनी जय पराजय या दोन्ही गोष्टी असून, पराजय झाल्यास हताश होऊ नये. काय चुका झाल्या त्या शोधून पुन्हा नव्याने कार्यकर्त्यांनी उभे राहावे, असे आवाहन केले. बाजार समितीचे नारायण पाटील, उदय देसले, सुयोग भदाणे, चंद्रकांत सोनवणे, ज्ञानेश्वर सकट, दीपक देसले, विश्वनाथ पाटील, अहमद शेख, राजेंद्र देसले आदींनी मनोगत व्यक्त केले. डी. एस. गिरासे यांनी सूत्रसंचालन करून आभार मानले..Karad South politics: कऱ्हाड दक्षिणेत पुन्हा उंडाळकर विरूध्द उंडाळकर; जिल्हा परिषदेच्या रणांगणात भाजपच्या अतुल भोसले यांची मोठी खेळी! .मी संपूर्ण तालुक्याचा लोकप्रतिनिधी : रावलनिवडणुकीत भाजपचा नगराध्यक्षपदाचा उमेदवार पराभूत झाला असला तरी भाजपचे अकरा नगरसेवक निवडून आल्याचा उल्लेख करत त्यांनी सांगितले, की मी शहरासह संपूर्ण तालुक्याचा लोकप्रतिनिधी आणि मंत्री आहे. त्यामुळे विकास निधी पुरेशा प्रमाणात आणून अपूर्ण विकासकामे पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करणार आहे. या वेळी त्यांनी निवडणुकीदरम्यान दुटप्पी भूमिका घेणारे आणि विश्वासघात करणाऱ्यांचाही चांगलाच समाचार घेतला. मात्र, त्याचवेळी शहराच्या भविष्यासाठी सर्वांनी मतभेद बाजूला ठेवून एकत्र काम करण्याचे आवाहनही त्यांनी केले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.