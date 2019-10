जादूगाराच्या पोतडीतून पाणी, धनुष्यबाण अन् भगवा ध्वज 

नांदगाव : विधानसभा निवडणुकीत प्रचाराच्या पातळीवर शिवसेनेने आघाडी घेतली असून, वैयक्तिक गाठीभेटीसोबतच आता जादूगारास प्रचाराच्या मैदानात उतरविले आहे. मनोरंजांसोबतच प्रचाराचा हा अनोखा फंडा लहानग्यांना लुभावत आहेच तर मोठ्यांचेही मनोरंजन करीत आहे. नागपूरहून सय्यद मझहर, सय्यद शकील, सय्यद जमील, सय्यद सलीम हे चार जण सध्या नांदगावात दाखल झाले आहेत. ही जादूगार मंडळी आपल्या हस्तकौशल्याने जादूच्या प्रयोगाचे सादरीकरण करीत तर आहेच, पण गर्दीही खेचत आहेत. गिलिगिली गिलिगिली एक दोन तीन कारनामे देखो असे म्हणत आपल्या हातचलाखीने एका नरसाळ्यातून पाणी काढून दाखविण्यासोबतच कधी शिवसेनेची निशाणी धनुष्यबाण तर कधी उमेदवाराचा फोटो तर कधी भगवा ध्वज काढून आनेवाले एक्किस तारीख को शिवसेना उम्मीदवार को वोट देकर जीताना है असे आवाहन करीत आहेत. आपके गावका क्षेत्र का विकास करना है तो शिवसेना को जीताये आया सावन झुमके, धनुष्यबाण को लाओ चुनके असे आवाहनही ते करत आहेत. तालुक्याच्या मांडवड नायडोंगरी साकोरा बोलठाण अशा विविध गावागावांतून हे जादूगार आपल्या जादूच्या प्रयोगाने लक्ष खेचून घेताना दिसत आहेत. यापूर्वी गुजरातच्या निवडणुकीत प्रचाराच्या दरम्यान अशाच जादूचे प्रयोग चांगलेच गाजले होते यंदा विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने शिवसेना भाजपा महायुतीच्या प्रचाराच्या निमित्ताने नांदगाव मतदार संघात दाखल झालेले जादूगार सध्या चर्चेचा विषय बनले आहेत.

