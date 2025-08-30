Jalgaon News : गणेशोत्सवासाठी कोकणात बस गेल्या; जळगावात ३,७२० फेऱ्या रद्द, प्रवाशांचे प्रचंड हाल

जळगाव: राज्य परिवहन महामंडळाच्या जळगाव विभागातील ३१० एसटी बस गणेशोत्सवासाठी शनिवारी (ता. २३) मुंबई, ठाणे मार्गे कोकणात गेल्या होत्या. दरम्यान, गुरुवारी (ता.२८) २१० बस जळगावात परतल्या असून, गेल्या सहा दिवसांत तब्बल ३ हजार ७२० फेऱ्या रद्द झाल्याने प्रवाशांचे प्रचंड हाल झाले. बसस्थानकांवर दोन ते तीन तास बसची वाट पाहावी लागत होती. तसेच यामुळे जळगाव येथून पुणे, मुंबई, नाशिक तसेच छत्रपती संभाजीनगर या लांब पल्ल्याच्या मार्गावरील तसेच जिल्हा अंतर्गत फेऱ्या कमी झाल्याने या मार्गावरील प्रवाशांना चांगलेच हाल सहन यामुळे करावे लागले. .कोकणात गणेशोत्सव साजरा करण्यासाठी मुंबई, ठाणे, पालघर येथून जाणाऱ्या गणेश भक्तांसाठी एसटी महामंडळाने राज्यभरातील विविध विभागातून ५१०३ अतिरिक्त बस या कोकणात सोडल्या आहेत. यात जळगाव एसटी विभागातील ११ आगारामधील लांब पल्लावर जाणाऱ्या ३१० एसटी बसेस या कोकण मार्गावर गणेशभक्तांसाठी सेवा देण्यासाठी गेल्या. त्यामुळे जळगाव येथून पुणे, मुंबई, नाशिक तसेच छत्रपती संभाजीनगर या मार्गावर एसटी बसेस कमी धावत असल्याने या मार्गावर प्रवाशांची मात्र हाल होत असून, गाड्या कमी त्यात असलेल्या गाड्यांना प्रचंड गर्दी असल्याने प्रवाशांना तीन ते चार तास उभे राहून प्रवास करावा लागत आहे..छत्रपती संभाजीनगरातून अतिरिक्त गाड्याकोकणात गणपती उत्सवासाठी एसटी गाड्या गेल्याने जळगाववरून छत्रपती संभाजीनगर या मार्गावर प्रवासी संख्या मोठ्या प्रमाणात असल्याने छत्रपती संभाजीनगर विभागाकडून अतिरिक्त गाड्या या मार्गावर धावत आहे.विद्यार्थ्यांचेही हालजिल्ह्यातील अनेक मार्गावरील एसटी बसेस या कोकणात गेल्याने त्या मार्गावर अन्य मार्गावरील बस वळविण्यात आल्या. त्यामुळे ग्रामीण भागातील अनेक फेऱ्यांवर याचा परिणाम पडला आहे. जळगाव शहरात शिक्षणासाठी आलेल्या विद्यार्थ्यांना दोन ते तीन तास वाट एसटीची वाट बघावी लागत आहे..Ganeshotsav 2025: स्वारीवर गेलेल्या भोसल्यांना गणेशोत्सवात यायला जमलं नाही; पितृपक्षात बसवला होता गणपती; जाणून घ्या इतिहास....गुरुवारी २१० एसटी बस आल्याजळगाव विभागातील कोकणात गेलेल्या एसटीपैकी २१० गाड्या या कोणातील पाच दिवसांचे गणपती विसर्जन संपल्यानंतर परतीच्या मार्गावरून गुरूवारी रात्री आल्या आहेत. तर काही बस अनंत चतुर्दशी झाल्यावर परत येणार असल्याची माहिती जळगाव एसटी विभागाकडून दिली आहे.कोकणात गेलेल्या एसटी गाड्या या लांब पल्ल्यावरील पाठवल्या आहे. त्यामुळे लांब पल्ल्यावरील गाड्यांच्या फेऱ्या कमी असून, शनिवारपासून अनेक मार्गावर पुन्हा सेवा सुरळीत होणार आहे.- दिलीप बंजारा, विभागीय वाहतूक अधिकारी. जळगाव एसटी..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.