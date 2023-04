Dhule News : पूर्वीप्रमाणेच हस्ते पद्धतीने मुद्रांक खरेदी-विक्री होणार

Dhule News : विविध कारणांसाठी १०० आणि ५०० रुपयांचे मुद्रांक (स्टॅम्पपेपर) खरेदी करण्यासाठी प्रत्यक्ष हजर राहाण्याची अट अखेर प्रखर विरोधानंतर मागे घेण्यात आली. राज्याचे नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक श्रावण हर्डीकर यांनी तसा आदेश गुरुवारी (ता. ६) जारी केला. (Stamps will be bought and sold manually as before dhule news)

पूर्वी मुद्रांक खरेदी अर्जदाराच्या वतीने नातेवाईक किंवा मित्र कोणीही करू शकत होते. मात्र, १ एप्रिलनंतर ज्यांना मुद्रांक खरेदी करायचे आहेत, त्यांनी प्रत्यक्ष खरेदीवेळी हजर राहावे व वेंडरकडील रजिस्टरवर प्रमाणित स्वाक्षरी करावी, असा आदेश अतिरिक्त मुद्रांक नियंत्रक सतीश देशमुख यांनी जारी केला होता.

त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी ३ एप्रिलपासून सुरू झाली. मात्र, या निर्णयाला दस्तलेखक व मुद्रांक विक्रेता संघटनेसह वकील संघटनेने विरोध केला आणि खरेदीवर बहिष्कार घातला होता. त्यामुळे मुद्रांक खरेदी झाली नाही.

या निर्णयावरून नागरिकांनीदेखील नाराजी व्यक्त केली होती. तसेच या निर्णयामुळे मुद्रांक खरेदी करताना विक्रेत्यांना अडचणी येत होत्या. खरेदीदारांची गैरसोय होऊ लागली होती. महिला, ज्येष्ठ नागरिक आणि शारीरिक विकलांग नागरिकांना मुद्रांक खरेदीसाठी कसरत करावी लागणार होती.

या नागरिकांना स्वत: मुद्रांक खरेदीसाठी जावे लागणार होते. या स्थितीची तातडीने दखल घेत नोंदणी महानिरीक्षक व मुद्रांक नियंत्रक हर्डीकर यांनी या निर्णयाला स्थगिती दिली. त्यामुळे पूर्वीप्रमाणेच हस्ते पद्धतीने मुद्रांक खरेदी विक्री होणार आहे.