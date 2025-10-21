उत्तर महाराष्ट्र

Jalgaon News : राज्यात १५ दिवसांत वाळू गटांची निविदा प्रक्रिया पूर्ण करा! महसूलमंत्री बावनकुळे यांचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी निर्देश

State Directs Completion of Sand Auctions Within 15 Days : महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्यात वाळू गटांच्या निविदा प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत, जेणेकरून अवैध वाळू उपशाला आळा बसेल आणि नागरिकांना वाळू उपलब्ध होईल.
जळगाव: एप्रिलमध्ये जाहीर झालेल्या वाळू धोरणाच्या आधारे येत्या १५ दिवसांत राज्यात सर्व वाळूगटांच्या निविदा प्रक्रिया पूर्ण कराव्यात, असे निर्देश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले.

