Jalgaon News : राज्यात १५ दिवसांत वाळू गटांची निविदा प्रक्रिया पूर्ण करा! महसूलमंत्री बावनकुळे यांचे जिल्हाधिकाऱ्यांनी निर्देश

जळगाव: एप्रिलमध्ये जाहीर झालेल्या वाळू धोरणाच्या आधारे येत्या १५ दिवसांत राज्यात सर्व वाळूगटांच्या निविदा प्रक्रिया पूर्ण कराव्यात, असे निर्देश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी राज्यातील सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले. .जिल्ह्यात पर्यावरण विभागाकडून मान्यतेनुसार २७ वाळू गटांसाठी ई-ऑक्शन लिलाव प्रक्रियेची अंमलबजावणी एप्रिलमध्ये राबविण्यात आली होती. या प्रक्रियेस वेळोवेळी तीन वेळा मुदतवाढ देण्यात आली. मेअखेर फेरमुदतवाढ देण्यात आली असली तरी एकाही वाळू ठेकदाराकडून वाळू लिलावास प्रतिसाद मिळालेला नव्हता..गेल्या दोन वर्षांपासून जिल्ह्यात वाळूचा लिलाव झालेला नाही. लिलाव काढला तरी वाळू ठेकेदार प्रतिसाद देत नाहीत. वाळू शासकीय यंत्रणेद्वारे लिलाव होऊन उचलली जात नसली तरी नागरिकांना वाळू मिळत आहे. शहरासह जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी मोठमोठ्या इमारती उभ्या राहत आहेत. वाळू बंद असताना बांधकाम सुरू याचा अर्थ अवैध वाळू उपसा सुरू आहे..गिरणा, तापी आदी मोठ्या नदीपात्रांच्या बहुतांश तालुक्यातून विशेषतः पाचोरा, जळगाव, अमळनेर आदी तालुक्यांसह अन्य तालुक्यातून मोठ्या प्रमाणावर अवैध वाळुचा उपसा केला जात आहे. या पार्श्वभूमीवर मंत्रालयात गत सप्ताहात वाळू धोरण आणि वाळू गटांसंदर्भात महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत आढावा घेण्यात आला. या बैठकीस विभागीय आयुक्त आणि जिल्हाधिकारी दूरदृश्य प्रणालीद्वारे सहभागी झाले होते..Byculla Zoo: राणीबागेचा विस्तार रखडला! भूखंडाच्या मोबदल्यात ६०० कोटींची मागणी.राज्यात पर्यावरण विभागाची मान्यता घेऊन लिलाव प्रक्रियेद्वारे तसेच लिलाव न करता स्थानिक वापर आणि घरकुलांसाठी दहा टक्के राखीव अशा प्रकारे वाळू उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. यासाठी त्यांनी स्थानिक परिस्थितीचा विचार करून तालुका तसेच गट निहाय निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्यात यावी. नागरिकांची सोय, महसूल या दोन्ही बाबींचा समतोल साधून वाळू गट लिलावांच्या कामाला गती द्यावी. पर्यावरण विभागाने त्यांच्याकडे प्राप्त प्रस्तावांना तातडीने मान्यता द्यावी, असेही मंत्री बावनकुळे यांनी यावेळी बैठकीत सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.