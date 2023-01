शिरपूर (जि. धुळे) : अवैध सावकारी करणाऱ्यांनी वसुलीसाठी तगादा लावल्याने महाविद्यालयीन विद्यार्थ्याने आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना गुरुवारी (ता. २६) सायंकाळी घडली. विश्वजीत विनोद राठोड (वय १७) असे मृत विद्यार्थ्याचे नाव असून त्याने गुरुवारी (ता.२७)सायंकाळी सावळदे (ता.शिरपूर) येथील पुलावरून तापी नदीत उडी टाकली होती. (student death in Shirpur after fed up with moneylenders dhule news)

मांडळ (ता.शिरपूर) शिवारातील साईबाबा अपार्टमेंटसमोर विश्वजीतचे घर आहे. त्याचे वडील विनोद राठोड (कन्नड जि. औरंगाबाद) तालुक्यात जिल्हा परिषदेच्या शाळेत शिक्षक आहेत. शहरातील एका महाविद्यालयात विश्वजीत अकरावीच्या वर्गात शिकत होता. २६ जानेवारीला दुपारी दोन जण त्याच्या घरी गेले.

त्यांनी पैशांवरून विश्वजीतशी वाद घातला. त्यानंतर संतापाच्या घरात तो मोटारसायकल घेऊन घरातून निघून गेला. तो उशिरापर्यंत परत न आल्याने त्याच्या आईने पती विनोद यांना फोन करून माहिती दिली. विनोद राठोड यांनी त्यांच्या मित्रांना शोध घेण्यास सांगितले.

शोध घेत असताना सायंकाळी साडेसहाला तापी नदीवरील पुलावर त्याची मोटारसायकल उभी दिसली. त्यामुळे नदीपात्रात त्याचा शोध सुरु झाला. शुक्रवारी (ता.२७) त्याचा मृतदेह नदीपात्रातून बाहेर काढण्यात आला.

उपजिल्हा रुग्णालयात मृतदेह आणल्यानंतर तेथे विद्यार्थ्यांची मोठी गर्दी झाली होती. बीड जिल्ह्यातील माजलगाव या मूळ गावी त्याच्यावर अंत्यसंस्कार केले जाणार आहेत.

विश्वजीतच्या नातलगांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अवैध सावकारांकडून एकाने घेतलेल्या कर्जाचा विश्वजीतने हवाला घेतला होता. मात्र त्याचा मित्र वेळेत कर्जफेड न करू शकल्यामुळे सावकारांनी विश्वजीतमागे तगादा लावला होता. काही हजार रुपयांच्या कर्जापोटी लाखो रुपयांची मागणी त्याच्याकडे करण्यात आली होती.

या त्रासाला कंटाळून विश्वजीतने आत्महत्या केल्याचा संशय आहे. शहरात शाळकरी व महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना छोटी कर्जे देऊन सावकारी पाशात अडकवून अव्वाच्यासव्वा व्याजाने वसुली करणारी टोळी असून त्यांच्यामुळे अनेक विद्यार्थी गोत्यात आल्याची चर्चा आहे. मृत विश्वजीतच्या पश्चात आई, वडील, लहान भाऊ असे कुटुंब आहे.

