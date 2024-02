Dhule Municipality News : हद्दवाढीसह महापालिका क्षेत्रातून मालमत्ता कर वसुलीचे मोठे आव्हान महापालिकेच्या यंत्रणेपुढे आहे. मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने सर्वेक्षणासाठी मोठी यंत्रणा गुंतल्याने कर वसुलीला ब्रेक लागला. शिवाय शास्तीमाफी योजना ३१ मार्चपर्यंत वाढविल्याने मालमत्ताधारकांना घाई नसल्याचे चित्र आहे.

त्यामुळे कर वसुली थंडावली आहे. दरम्यान, आता मनपा मालमत्ता कर विभागाकडून कारवाईदेखील सुरू करण्यात येणार असल्याचे समजते. (tax collection took break Due to involvement of large system for surveying Maratha reservation jalgaon news)