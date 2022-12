By

नवापूर : वावडी (ता. नवापूर ) येथे दावा देवलसिंग वसावे यांच्या घराची सर्च वॉरंटने वन विभागाच्या पथकाने झडती घेतली. घराच्या आजूबाजूस व पडसाडीत पडलेले अवैधरीत्या सागवानी लाकडांचे पलंग, पाट्या व इतर साहित्य मिळून आले. या कारवाईत दीड लाखाचा मुद्देमाल पकडण्यात आला.

वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांना २० डिसेंबरला मिळालेल्या माहितीवरून सहाय्यक वनसंरक्षक नंदुरबार (प्रा. व वन्यजीव) धनंजय पवार, चिंचपाडा वनक्षेत्रपाल मंगेश चौधरी, नवापूर वनक्षेत्रपाल स्नेहल अवसरमल, रेंज स्टाफ चिंचपाडा व नवापूर स्टाफ यांच्यासह वावडी (ता. नवापूर ) येथे जाऊन दावा देवलसिंग वसावे यांच्या घराची सर्च वॉरंटने झडती घेतली. (Teak wood was caught from Vavdi Shiwar by forest department Nandurbar News)

घराच्या आजूबाजूस व पडसाडीत पडलेले अवैधरीत्या तयार सागाचे चार पलंग सेट, सागवानी गोल पाच नग, साग पाट्या १७ नग, साग चौपाट ७ नग (एकूण १.१५ घ.मी. ) मिळून आले. सदर मालाची किंमत अंदाजे दीड लाख असून सदर माल जप्त करून शासकीय विक्री आगार डेपो येथे जमा केला.

कारवाईत वनपाल सुनीता पाटील, वनरक्षक रामदास पावरा, सतीश पदमर, कमलेश वसावे, कल्पेश अहिरे, ईलान गावित, तुषार नांद्रे, संतोष गायकवाड, दीपाली पाटील भाग्यश्री पावरा, पिंक्की बडगुजर, वनमजूर चामाऱ्या गावित, बाळा गावित, दीपक विभांदिक यांचा सहभाग होता.

