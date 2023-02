Dhule News : गावठी कट्टा, काडतुसासह संशयित धुळ्यात ताब्यात

By

धुळे : शहरातील चाळीसगाव रोड चौफुलीवर द्वारका लॉजजवळ स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेच्या पथकाने एका संशयिताला गावठी कट्ट्यासह पकडले. त्याच्याकडून २५ हजारांचा कट्टा आणि जिवंत काडतुसे जप्त केली. (team of local crime investigation branch arrested suspect with With Gavthi Katta dhule crime news)

शहरातील हाजीनगर परिसरातील मोहम्मद शाहीद रियाज अहमद हा दहशत माजविण्याच्या उद्देशाने गावठी कट्टा घेऊन फिरत असल्याची माहिती स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक हेमंत पाटील यांना मिळाली. त्यानुसार चाळीसगाव रोड चौफुली परिसरातील द्वारका लॉजजवळ पोलिसपथक पोचले.

संशयित मोहम्मद अहमद याला ताब्यात घेत अंगझडती घेतली असता त्याच्याकडे गावठी कट्टा आणि एक जिवंत काडतूस, असा २६ हजारांचा मुद्देमाल आढळला. त्याच्याविरुद्ध चाळीसगाव रोड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला.

पोलिस अधीक्षक संजय बारकुंड, अपर पोलिस अधीक्षक किशोर काळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक हेमंत पाटील, योगेश राऊत, बाळासाहेब सूर्यवंशी, प्रकाश पाटील, अशोक पाटील, संदीप सरग, कुणाल पानपाटील, उमेश पवार, रवी किरण राठोड, विशाल पाटील आदींनी कारवाई केली.

