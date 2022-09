Dhule Crime : म्हसदीतील 2 दुकानांमध्ये चोरी; लाखोचा ऐवज लंपास

By

म्हसदी (जि. धुळे) : येथे व परिसरात गेल्या आठवड्यापासून चोरट्यांनी उच्छाद मांडला असून, दिवसेंदिवस चोरीच्या घटनांमध्ये वाढ होत आहे. दोन दिवसांपासून ठिबक (इरिगेशन) साहित्य आणि दुचाकी दुरुस्ती दुकानावर चोरट्यांनी डल्ला मारत लाखो रुपयांचे साहित्य लंपास केले. शिवाय काकोर, पाडगण शिवारात तब्बल एकोणीस वीज पंपाची धाडसी चोरी चोरट्यांनी केली आहे. ( Theft in 2 shops in Mhasadi of lakhs Dhule Crime Latest Marathi News)

येथील बसस्थानक परिसरात बापू देविदास चव्हाण यांचे सायकल, दुचाकी दुरुस्तीचे दुकान आहे. सोमवारी (ता.१२) रात्री चोरट्यांनी दुकानाचे कुलूप तोडत दुचाकीचे ट्यूब, रीमोल्ड टायर, सायकल, दुचाकी दुरुस्तीचे तत्सम साहित्य चोरट्यांनी लंपास केले आहे. मंगळवारी (ता.१३) सकाळी श्री.चव्हाण दुकानावर गेल्यावर हा प्रकार लक्षात आला.

शिवाय रविवारी (ता.११) म्हसदी - वसमार रस्त्यावरील आनंद इरिगेशन व हार्डवेअरच्या दुकानात चोरट्यांनी डल्ला मारला. दुकानातून पाच अश्व शक्तीचे चार, तीन अश्व शक्तीचे दोन वीज पंप, सर्व्हिस वायर बंडल,चार स्प्रे पंप असा सुमारे दीड लाखाचे साहित्य चोरट्यांनी लंपास केले.

