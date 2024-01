Dhule Crime News : कत्तलीसाठी होणारी जनावरांची वाहतूक रोखली; साडेअकरा लाखांचा मुद्देमाल जप्त

Dhule Crime News : कत्तलीसाठी जनावरांची वाहतूक करणारी दोन वाहने नरडाणा (ता. शिंदखेडा) पोलिसांनी पकडली. या वाहनांत जनावरांची निर्दयतेने वाहतूक करण्यात येत होती. वाहनात चार जनावरे मृत आढळली.

पोलिसांनी ३३ जनावरे व वाहनांसह एकूण ११ लाख ५९ हजार किमतीचा मुद्देमाल जप्त केला. या प्रकरणी नरडाणा पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला. (Traffic of animals for slaughter was stopped by police dhule crime news)