सात किलो गांजासह दोघे तस्कर अटकेत 

जळगावः पिंप्राळ्यातील तलाठी कार्यालयाजवळ सहाय्यक पोलिस अधीक्षक डॉ. निलाभ रोहन यांच्या पथकाने छापा घालून 7 किलो कोरडा गांजा जप्त केला. तसेच विक्री करणाऱ्या दोघांना अटक केली असून, रामानंदनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्याचे काम सुरू होते. पिंप्राळा शिवारात मोठ्या प्रमाणावर गांजा विक्री होत असल्याची माहिती डॉ. रोहन यांना मिळाली. त्यानुसार सायंकाळी पाचला डॉ. निलाभ रोहन व निरीक्षक अनील बडगुजर, उपनिरीक्षक मनोजकुमार राठोड, पंकज शिंदे, विजय काळे यांच्यासह पिंप्राळ्यात दाखल झाले. पिंप्राळा रोडवरून दुचाकीवरून (एमएच 19-सीएच8899) गांजाची वाहतूक करणाऱ्या दोघांना अडवून चौकशी केल्यावर त्यांना सात किलो गांजासह अटक केली.

