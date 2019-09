विवाहितेच्या प्रेमकथेने पोलिसही झाले हतबल

मेहुणबारे (ता. चाळीसगाव) : ‘प्रेमात जग आधळं होतं’ असे म्हटले जाते. मात्र, देवा ब्राह्मणांच्या साक्षीने अग्नीचे सात फेरे घेऊन तीन वर्षे संसार केल्यानंतरही एका युवकाच्या प्रेमात आंधळी झालेल्या विवाहिताने चक्क पतीला ओळखण्यास नकार दिला. तर ‘डीजे’ मालक असलेल्या प्रियकरासोबतच राहण्याचा आपला निर्णय पक्का असल्याचे सांगत पोलिसांकडे पती आणि वडिलांपासून आपल्याला संरक्षण मिळावे, अशी मागणी केली. संबंधित विवाहितेच्या या प्रेम प्रकरणाने पोलिस प्रशासनही हतबल झाले आहे. याबाबत माहिती अशी, चाळीसगाव तालुक्यातील मुलीचा मालेगाव (जि. नाशिक) तालुक्यातील मुलासोबत तीन वर्षापूर्वी विवाह पार पडला होता. लग्नानंतर पती पत्नीचा सुखाने संसार सुरु होता. ७ सप्टेंबरला ती आपल्या घरातून अचानक बेपत्ता झाली. तिचा सर्वत्र शोध घेतला असता, ती कुठेही मिळून न आल्याने तिच्या हताश झालेल्या पतीने पत्नी बेपत्ता झाल्याची तक्रार मालेगाव पोलिस ठाण्यात दिली. प्रियकरासह झाली हजर

बेपत्ता झालेल्या विवाहितेचा पोलिस शोध घेत असतानाच ती आपल्या प्रियकराला सोबत घेऊन मेहुणबारे (ता. चाळीसगाव) पोलिस ठाण्यात हजर झाली. येथील सहाय्यक पोलिस निरीक्षक सचिन बेंद्रे यांनी तिची विचारपूस केली. उपनिरीक्षक हेमंत शिंदे यांना तिने सांगितले, की ‘माझे आईवडील, भाऊ, काका यांच्यासह माहेर व सासरच्या लोकांकडून आम्हा दोघांच्या जिवाला धोका आहे’ असा तक्रारी अर्ज दिला. त्यानंतर शिंदे यांनी विवाहितेकडून सर्व माहिती घेऊन मालेगाव पोलिस ठाण्यात चौकशी केली असता, त्या ठिकाणी ती बेपत्ता असल्याची नोंद करण्यात आली होती. त्यामुळे येथील पोलिसांनी विवाहितेचे वडील व गावातील पदाधिकाऱ्यांना मेहुणबारे पोलिस ठाण्यात बोलावले. विवाहीतेला आपल्या वडिलांकडे जाण्यास सांगितले असता, ज्या बापाने रक्ताचे पाणी करुन तिला वाढवले होते. तिच्या लग्नासाठी कर्ज काढले होते, त्या वडीलांसोबत तिने जाण्यास स्पष्ट नकार दिला व प्रियकरासोबतच राहीन असे पोलिसांना सांगितले. या उत्तरामुळे पाणावलेल्या डोळ्यांतून तिच्या वडिलांना खाली मान घातली व कुठलीच प्रतिक्रिया त्यांनी व्यक्त केली नाही. उलट संबंधित विवाहितेने ‘मला माझ्या पतीकडून त्रास होत असून, माझा पती व्यसनाधीन आहे’ असे पोलिसांना सांगितले. पतीला व्यसनाधीन म्हणताच, तिच्या वडिलांनी जावयावर केलेला आरोप खोटा असल्याचे सांगून जावयाला कुठलेही व्यसन नाही असे सांगून आपल्या मुलीचा बनाव हाणून पाडला. मालेगाव पोलिसांकडून ताब्यात

मालेगाव पोलिस ठाण्यात या विवाहीतेच्या पतीने बेपत्ता झाल्याची तक्रार केलेली असल्याने त्यांनी नियमानुसार, मालेगाव पोलिसांना बोलावले. तिला घेण्यासाठी तिचा पती व मालेगाव पोलिस मेहुणबारे पोलिस ठाण्यात आल्यानंतर पोलिसांनी विवाहीतेच्या वडीलांचा जवाब घेतला. त्यानंतर तिला पोलीसांनी ताब्यात घेऊन खूप समजावले. मात्र, ती कोणाचेच काही एक ऐकण्याच्या मनःस्थितीत नव्हती. ‘मला पतीसोबत राहायचे नसून फारकत घ्यायची आहे’ यावर ती ठाम राहिली. त्यामुळे मालेगावचे पोलिस तिला घेऊन मालेगावला रवाना झाले. पंच फारकती घेऊन प्रियकरासोबत रवाना

मालेगाव पोलिस ठाण्यात विवाहितेला आणल्यानंतर तिच्या प्रियकराला अटक करुन जामिनावर त्याची सुटका केली. ज्याच्या सोबत तीन वर्षे संसार केला, त्याला चक्क ओळखतच नाही असे ती सांगत असल्याने तिच्या पतीकडील काही नातेवाईक आल्यानंतर पंच फारकत करण्यात आली. तसा जबाब पोलिसांनी दोघांकडून लिहून घेतला. त्यानंतर आपल्या प्रियकरासोबत विवाहिता रवाना झाली.

