Dhule Deputy Mayor : वैशाली वराडेंनी स्वीकारला उपमहापौरांचा पदभार

Dhule Deputy Mayor : महापालिकेच्या उपमहापौरपदाची सूत्रे भाजपच्या वैशाली भिकन वराडे यांनी शुक्रवारी (ता. ९) स्वीकारली. तसेच सभागृहनेतेपदाची सूत्रे भाजपच्याच भारती माळी यांनी हाती घेतली. या दोघींच्या निवडीमुळे महापालिकेत महिलाराज स्थापित झाले आहे. (vaishali varade is new deputy mayor of dhule news)

नगरसेवक नागसेन बोरसे यांनी उपमहापौरपदाचा राजीनामा दिल्याने हे पद रिक्त झाले होते. त्यानुसार उपमहापौरपदासाठी निवडणूक घेण्यात आली. यात वैशाली वराडे बिनविरोध निवडून आल्या. त्यांनी उपमहापौरपदाची सूत्रे स्वीकारली. तसेच सभागृहनेत्या भारती माळी यांनीही महापालिकेत पदग्रहण केले.

उद्योजक सरकारसाहेब रावल, माजी आमदार राजवर्धन कदमबांडे, भाजपचे शहर-जिल्हाध्यक्ष अनुप अग्रवाल यांच्या उपस्थितीत पदग्रहण सोहळा झाला.

महापौर प्रतिभा चौधरी, स्थायी समिती सभापती किरण कुलेवार, महिला व बालकल्याण सभापती सारिका अग्रवाल, अल्पा अग्रवाल, माजी महापौर चंद्रकांत सोनार, प्रदीप कर्पे, माजी उपमहापौर बोरसे, नगरसेवक हिरामण गवळी, राजेश पवार, भिकन वराडे, शिवाजी चौधरी, वैशाली शिरसाट, मोहिनी गौड आदी उपस्थित होते.

महापौर चौधरी, उपमहापौर वराडे, सभापती अग्रवाल आणि स्थायी समिती सभापती कुलेवार या महिलांकडे महापालिकेच्या कारभाराची सूत्रे असल्याने महिलाराज अनुभवास मिळत आहे.