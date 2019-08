छापा टाकून जमा केलेली रोकड पोलिसांना द्यावी लागली परत... का?

बोरपाणी (ता.शिरपूर) : येथील अवैध मद्यसाठा दडवल्याच्या संशयावरून छापा टाकणाऱ्या पोलिसांना सव्वा लाखांच्या मद्यासह तीन लाखांची रोकड आढळली. मात्र, संशयिताच्या विवाहित बहिणीने ही रक्कम आपली असल्याचे सांगत पुरावे सादर केल्याने तिला पैसे परत देण्यात आले. सांगवी पोलीस ठाण्याचे सहायक निरीक्षक अभिषेक पाटील यांनी 17 ऑगस्टला दुपारी ही कारवाई केली. छाप्याची कुणकुण लागल्याने संशयित वेस्ता भायसिंग पावरा फरार झाला. त्याच्या घरातून 400 लिटर स्पिरीट, देशी दारूच्या 1200 बाटल्या व बियरच्या 120 बाटल्या असा एकूण एक लाख 11 हजार 600 रुपये किंमतीचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. संशयितांच्या घराची झडती घेतांना पोलिसांना दोन लाख 99 हजार 70 रुपये रोख स्वरूपात आढळले. संशयित वेस्ता पावराची बहीण वर्षा ईश्वर रावताडे हिने रोकड आपल्या मालकीची असून भावाकडे ठेवण्यासाठी दिल्याचा दावा केला. रकमेच्या मालकीसंदर्भातील कागदपत्रे तिने पोलिसांना दिली. पोलिसांनी खात्री पटल्यावर तिला रोकड परत दिली.

