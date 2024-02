Sati Ahilyadevi Yatrotsav : श्री सती अहिल्यादेवीची आजपासून यात्रा; बोरीसला भाविकांची मांदियाळी

धुळे : बोरीस (ता. धुळे) येथील श्री सती अहिल्यादेवीची यात्रा शुक्रवार (ता. ९)पासून सुरू होत आहे. ती सरासरी पंधरा दिवस चालते. यात्रेमुळे देवीचा नवस फेडण्यासाठी गुरुवारी (ता. ८) गर्दी झाली. यात्रेची तयारी पूर्ण झाली असून, मनोरंजनाची साधने आणि विविध वस्तू विक्रेत्यांसाठी ही पर्वणी ठरली आहे.

बोरीस येथील यात्रेत जीवनावश्यक वस्तू, करमणुकीची साधने, सौंदर्यप्रसाधने, मसाले, भांडी, बैलगाडी, उपाहारगृहे आदी विविध स्टॉल, उंच व विविध पाळणे, मौत का कुआ, चित्रपटगृह आदी मनोरंजनाची साधने यात्रेची शोभा वाढवीत आहेत. यात्रेत भांडी व बैलगाडी खरेदीसाठी परजिल्ह्यातून नागरिक येतात.(Yatra start of Shri Sati Ahilyadevi from today in Boris dhule news)