अवतारित पुरुषामुळंच यूपीत भाजपचा मोठा विजय - गिरिराज सिंह

नवी दिल्ली : उत्तर प्रदेशच्या (Uttar Pradesh Election) विधानसभा निवडणुकीच्या निकालावर कायम वादग्रस्त विधानांमुळं चर्चेत असणारे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह (Giriraj Singh) यांनी भाष्य केलं आहे. उत्तर प्रदशात भाजपचा विजय झाल्यानं याचं श्रेय त्यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (PM Modi) यांना दिलं आहे. तसेच मोदी हे अवतारित पुरुष असून अशक्य गोष्ट केवळ अवतारित पुरुषच शक्य करु शकतो असंही त्यांनी म्हटलं आहे. (BJP big victory in UP due to incarnate man says Giriraj Singh)

गरिराज सिंह म्हणाले, "पाच राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये भाजपचा विजय हे पंतप्रधानांच्या राष्ट्रीय अवताराच्या विचारांचा परिणाम आहे. काँग्रेनसनं जातीयवादाला महत्व दिलं आणि पंतप्रधानांनी राष्ट्रवाद-विकासवादला महत्व दिलं. पंतप्रधान मोदी हे आजच्या घडीला भारतातील अवतारित पुरुष आहेत, जे भारताला विश्वगुरु बनवत आहेत. अशक्यप्राय गोष्टही शक्य करणं हे केवळ अवतारित पुरुषच करु शकतो"