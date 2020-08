कोरोना ब्रेकिंग : नागपूर समूह संसर्गाच्या दिशेने; एकाच दिवशी दोन पोलिसांसह २५ मृत्यू

नागपूर ः नागपुरात आता कोरोनाच्या विषाणूने उग्र रूप धारण केले आहे. जिल्हा कोरोनाग्रस्त होत असून प्रादुर्भावाच्या दिशेने वाटचाल सुरू झाली आहे. जुलैमध्ये नागपूरवर पडलेले मृत्यूचे सावट दूर न होता ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यात ते अधिक गहिरे झाले आहे. कोरोना आणिबाणीच्या काळात चोख कर्तव्य बजावणारे खाकी वर्दीतील कोरोना योद्धे आता कोरोनाचे बळी ठरू लागले आहेत. उपराजधानीत प्रथमच पोलिस मुख्यालयाचे उपनिरीक्षकासह नायक पदावर पोलिस कोरोनाच्या बाधेने दगावले आहेत. एक वनरक्षकही कोरोनाचा बळी ठरला असून, गुरुवारी नागपुरात कोरोनाने २५ जणांचा मृत्यू झाला. तर कोरोनाबाधितांच्या आकडेवारीने आतापर्यंतचे सर्व रेकार्ड मोडले. गुरूवारी ५३९ बाधितांचा आकडा फुगल्यामुळे जिल्ह्यातील कोरोनाबाधितांची संख्या ७ हजार २९१ वर पोहचली. नागपूर जिल्ह्यात आता कोरोनाच्या विषाणूचा निर्दयी खेळ सुरू केल्याचे चित्र दिसत आहे. ऑगस्ट महिन्यातील पहिल्या चार दिवसात ५१ जीव कोरोनाने घेतले आहेत. कोरोना विषाणूच्या प्रकोपाने आता संत्रानगरी धास्तावली आहे. दोन दिवसांचा कर्फ्यू जनतेने उत्स्फूर्त पाळला. मात्र त्यानंतरही कोरोना संक्रमणासह मृत्यूची साखळी तोडण्यात यश आले नाही. प्रादुर्भाव प्रचंड गतीने वाढला असून आतापर्यंतच्या पाच महिन्यात बाधितांचा उच्चांक उपराजधानीने गाठला आहे. जाणून घ्या - घरात सापडलेली तांब्याची वस्तू निघाली तब्बल 1500 वर्ष जुनी; इतिहास बघितला आणि सर्वांनाच बसला धक्का..

जिल्ह्यात गुणाकारपद्धतीने बाधितांची संख्या वाढत आहे. बुधवारी एकाच दिवशी 305 जणांना बाधा झाल्याने 4 हजार 972 वर आकडा पोहचला. मृतकांची संख्या 109 वर पोहचली आहे. यासोबतच एकाच दिवशी 379 जणांनी कोरोनावर मात केल्याने काहीसा दिलासा मिळाला आहे. नागपूरच्या मेयो आणि मेडिकलमध्ये दगावलेल्या 9 कोरोनाबाधितांमध्ये केवळ 2 जण बाहेरचे आहेत. उर्वरित 7 मृत्यू शहरातील असल्यामुळे ही बाब प्रशासनाची चिंता वाढवणारी ठरली आहे. मेयो रुग्णालयात 6 जण दगावले असून यातील 5 महिला आहेत. तर एक पुरुष आहे. गांधीबाग येथील 58 वर्षीय व्यक्तीला अवघ्या एक दिवसापुर्वी कोविड हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले. मात्र त्यांना ह्दयविकारासह श्‍वसनाचा आजार होता. त्यात कोरोनाची बाधा झाल्याचे पुढे आले. यात बुधवारी मृत्यू झाला. जाफरनगर येथील 75 वर्षीय महिलेस 23 जुलैरोजी श्‍वसनाचा त्रास वाढल्याने त्यांना मेयोत दाखल केले. दरम्यान त्यांना कोरोनाची बाधा झाली. वय अधिक असल्याने कोरोनाच्या आजाराने त्यांच्या श्‍वसन यंत्रणेवर गंभीर परिणाम झाले. बुधवारी त्यांचाही मृत्यू झाला. उत्तर नागपुरातील नारीरोड कामगार नगर येथील 68 वर्षीय महिला कोरोनाच्या बाधेने दगावली. कोरोनाच्या बाधेने त्यांचे फुफ्फुस निकामी झाला. श्‍वास घेणे कठिण झाले. व्हेंटिलेटवर ठेवण्यात आले, परंतु त्याचा लाभ झाला नाही. अखेर त्यांचा मृत्यू झाला. पंचशीलनगर येथील 50 वर्षीय महिलेचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला. कळमना भरतनगर येथील 65 वर्षीय महिलेचा कोरोनामुळे मृत्यू झाला. 16 जुलैरोजी या महिलेस मेयोत दाखल करण्यात आले होते. तेव्हापासून सातत्याने त्यांच्यावर योग्य उपचार सुरू होते. मधुमेह, उच्च रक्तदाब असे विविध आजार असताना त्यांना कोरोनाची बाधा झाल्याने जोखमी वाढली. डॉक्‍टरांनी प्रयत्न केले, परंतु अखेर 29 जुलैरोजी त्या मेयोत दगावल्या. मेडिकलमध्ये बुधवारी 3 जण दगावले आहेत. यातील 44 व्यक्ती अमरावती येथील पाचगावं येथील आहे. कोरोनाची बाधा झाल्यानंतर त्यांना 22 जुलैरोजी मेडिकलमध्ये रेफर केले. मात्र त्यांची स्थिती गंभीर होती. उच्च रक्तदाब होता. किडनी प्रत्यारोपण करण्यात आल्याची माहिती पुढे आली आहे. यामुळे त्यांना जोखीम मोठी होती. यामुळेच त्यांचा मृत्यू झाला. यशोधरानगर येथील 59 वर्षीय व्यक्तीच्या कोरोनाच्या बाधेचा अहवाल 29 जुलैरोजी दुपारी सकारात्मक असल्याचे कळले आणि लगेच पहाटे चार वाजता त्यांचा मृत्यू झाला. रामबाग येथील 50 वर्षीय व्यक्तीला 28 रोजी मेडिकलमध्ये दाखल केले. अहवाल कोरोनाबाधित आल्यानंतर लगेच बुधवारी ते दगावले. कोरोनामुळे त्या पोलिसाचा मृत्यू नागपूर जिल्हा आता कोरोनाग्रस्त झाला आहे. जुलैपासून सुरू झालेले मृत्यू सत्र थांबता थांबत नाही. कोरोना काळात आपले कर्तव्य चोख बजावणारे अनेक पोलिसही कोरोनाच्या विळख्यात अडकले आहेत. इतकेच नव्हे तर उपराजधानीत प्रथमच पोलिस मुख्यालयाचे उपनिरीक्षकासह नायक पदावर असलेला पोलिस कोरोनाच्या बाधेने दगावले आहेत. याशिवाय नागपुरात एक वनरक्षकही कोरोनाचा बळी ठरला आहे. या दोन्ही पोलीस कर्मचाऱ्यांसह वनविभागातील कर्मचाऱ्यावर नागपुरातील मेडिकलमध्ये उपचार सुरू होते. या घटनेमुळे नागपुर पोलिस दलासह वनविभागात एकच खळबळ उडाली आहे. नागपुरात ही दुःखद घटना गुरूवारी (ता.६) घडली. दुःखद घटनेनंतरही खाकी वर्दी कर्त्यव्यावर आहे. दरम्यान पोलिस अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी अधिक सतर्कता बाळगावी आणि कोरोनाचे लक्षण दिसल्यास तत्काळ कोरोना चाचणी करून घ्यावी, असं आवाहन पोलिस आयुक्त भूषणकुमार उपाध्याय आणि अतिरिक्त पोलिस आयुक्त निलेश भरणे यांनी केले आहे. पाच दिवसांमध्ये ६६ जणांचा मृत्यू राज्यात कोरोनाचा कहर अद्याप कमी होण्याचं नाव घेत नाही आहे. नागपुरात कोरोनाचे रुग्ण वाढत असतानाच नागपूर पोलिस दलातील एक दु:खद बातमी समोर आली आहे. पोलिस उपनिरीक्षकासह हेड कॉन्स्टेबलचा कोरोनामुळे मृत्यू झाल्याने पोलिसांमध्ये शोकाकुल वातावरण पसरले आहे. ऑगस्टच्या पहिल्या आठवड्यातील अवघ्या पाच दिवसांमध्ये कोरोनाने ६६ जणांचा मृत्यू झाला आहे. यात नागपुरातील एका कलावंताचाही बळी घेतला. तर पाच दिवसात दीड हजारापेक्षा अधिक जणांना कोरोनाची बाधा झाली आहे. ५ ऑगस्ट रोजी एकाच दिवशी ६५८ जण कोरोनाच्या विळख्यात अडकले आहेत. संपादन : अतुल मांगे

Web Title: above One thousand corona positive found on the same day in napugr