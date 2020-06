पहिल्या माळ्यानंतर दुसऱ्यावर एसीबी

नागपूर : जिल्हा परिषदेतील पहिल्या माळानंतर आता दुसऱ्या माळ्यावर लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) धडक देत वर्ग 1 च्या अधिकाऱ्याला ताब्यात घेतले. ग्रामीण विकासाचे केंद्र, मिनी मंत्रालय समजले जाणारी जिल्हा परिषद भ्रष्टाचाराचेही केंद्र बनत चालली आहे. या भ्रष्टाचाराला आळा घालण्याचे आव्हान सीईओ योगेश कुंभेजकर यांच्यापुढे आहे.

जिल्हा परिषदतील नवीन इमारत तीन माळ्यांची आहे. पहिल्या माळ्यावर पदाधिकाऱ्यांसह दोन अधिकाऱ्यांचे कक्ष आहेत. तर दुसऱ्यावर चार तर तिसऱ्यावर तीन अधिकाऱ्यांचे कक्ष आहेत. तिसऱ्या माळ्यावर सीईओ यांचे कार्यालय आहे. याआधी पहिल्या माळ्यावर एसीबीने धडक देत पंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी निंबाळकर यांना कक्षातच अटक केली होती. शाॅक लगा! वाढीव वीजबिलाबाबत काय म्हणणे आहे महावितरणचे वाचा... या कारवाईमुळे चांगलीच खळबळ उडाली होती. त्यानंतर वित्त विभागातील एका वर्ग दोनच्या अधिकाऱ्याला अटक झाली होती. आता दुसऱ्या माळ्यावरील वर्ग 1 दर्जाचे अधिकारी कार्यकारी अभियंता विजय टाकळीकर यांना एबीसीने अटक केली. त्यांना सीईओंच्या कार्यालयात ताब्यात घेण्यात आले.

जिल्हा परिषदेतील अनेक विभागात "अर्थकारण' चालत असल्याचे सांगण्यात येते. काहींच्या मते तर "वजन'शिवाय कामच होत नाहीत. तत्कालीन सीईओ डॉ. कादंबरी बलकवडे यांनी कारवाईचा धडाका लावत अनेक ग्रामसेवक, शिक्षक आणि इतर कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई केली होती. त्यानंतरचे सीईओ संजय यादव यांनी सामंजस्याची भूमिका घेतली. याचा फायदा अनेकांनी घेतल्याचे सांगण्यात येते. यामुळे कार्यालयातील "अर्थचक्र' पुन्हा फिरू लागले. टाकळीकरांच्या कारवाईमुळे जिल्हा परिषदेतील भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आला.

