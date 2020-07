मंगेशच्या मागे लागली गुन्ह्यांची साडेसाती...वाचा तर कसे..

नागपूरः शिवसेनेच्या शहरप्रमुख पदावर असताना ठगबाज व खंडणीबहाद्दर मंगेश कडव यांने अनेक लोकांना कोट्यवधीचा गंडा घातला आहे. त्याचे अन्य काही फसवणुकीचे आणखी प्रकरणे समोर आली आहेत. त्यामुळे कडव याच्याविरुद्ध आणखी दोन फसवणुकीचे गुन्हे दाखल होण्याची शक्‍यता आहे.

गुन्हेशाखेच्या खंडणीविरोधी पथकाने आतापर्यंत कडव प्रकरणात 40 जणांचे बयाण नोंदविले आहेत. आणखी 20 जणांचे बयाण नोंदविण्यात येणार आहे. त्याच्या घराच्या झडतीदरम्यान गुन्हेशाखा पोलिसांनी मोठ्‌या प्रमाणात भूखंडाचे करारनामे, कोरे धनादेश व संपत्तीशी संबंधित दस्तऐवज जप्त केले. वाचा- अल्पवयीन प्रेयसीचे प्रियकरासोबत पलायन, असा उघडकीस आला प्रकार... या दस्तऐवजाच्या तपासणीदरम्यान कडव याने अंबाझरीतील वर्मा ले-आऊट व बजाजनगरमधील प्रत्येकी 50 लाख रुपये किमतीचे घर हडपल्याचे समोर आले. त्यामुळे त्याच्याविरुद्ध अंबाझरी व बजाजनगरमध्ये गुन्हे दाखल होणार आहेत. कडव हा गुन्हेशाखा पोलिसांच्या कोठडीत असून, त्याच्याविरुद्ध आतापर्यंत खंडणी व फसवणुकीचे आठ गुन्हे दाखल झाले आहेत. संपादन-अनिल यादव

