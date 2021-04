अनैतिक संबंधाच्या संशयातून अजनीत खून; चाकू व रॉडने हल्ला

नागपूर : बहिणीसोबत अनैतिक संबंध असल्याच्या संशयातून करण्यात आलेल्या हल्ल्यात जखमी कंत्राटदाराचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला. याप्रकरणी अजनी पोलिसांनी खुनाचा गुन्हा दाखल केला. अमर शेळके (वय ३५) असे मृताचे नाव आहे. नितेश मस्के (वय २५, रा. चंद्रनगर) व त्याचा साथीदार सुनयन अमरीश खर्चे (वय २५, रा. गजानननगर) व दोन साथीदार, अशी गुन्हा दाखल करण्यात आलेल्यांची नावे आहेत. अमर यांचे बहिणीसोबत अनैतिक संबंध असल्याचा संशय नितेश याला होता. यावरून दोघांमध्ये वाद सुरू होता. २ मार्चला त्याने अमर याला चंद्रनगर येथे घरी बोलाविले. अमर व त्याची पत्नी नितेश याच्या घरी गेले. यावेळी सुनयन व अन्य दोघेही नितेश याच्या घरी होते. नितेश याने अमर याच्याशी वाद घातला. वाद विकोपाला गेला. अधिक माहितीसाठी - रणजित सफेलकरची पोलिसांनी काढली धिंड; अनवाणी पायाने, बरमुड्यावरच नेले न्यायालयात नितेश व त्याच्या साथीदारांनी अमर याच्यावर चाकू व रॉडने हल्ला केला. अमर जखमी झाला. घटनेची माहिती मिळताच अजनी पोलिसांचा ताफा तेथे पोहोचला. पोलिसांनी जखमी अमरला हॉस्पिटलमध्ये दाखल केले. अजनी पोलिसांनी प्राणघातक हल्लयाचा गुन्हा दाखल करून नितेश व सुनयन या दोघांना अटक केली. दरम्यान, शनिवारी उपचारादरम्यान अमर याचा मृत्यू झाला. त्यानंतर अजनी पोलिसांनी खुनाचा गुन्हा दाखल केला.

Web Title: Ajnit murder on suspicion of immoral relationship Attack with knife and rod