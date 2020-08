वाचा.... आज काय बंद

नागपूर : महाराष्ट्रातील सर्व कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये उद्या मंगळवारी (ता. २५) एक दिवसाचा लाक्षणिक बंद पुकारण्यात आला आहे. केंद्र सरकारच्या आदेशानंतरही राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये बाजार शुल्क (मंडी सेस) वसूल करण्यात येत आहे. त्याविरुद्ध चेंबर ऑफ असोसिएशन ऑफ महाराष्ट्र ॲण्ड ट्रेडने (कॅमिट) संपाचा निर्णय घेतला आहे, असे अध्यक्ष दीपेन अग्रवाल यांनी सांगितले. राज्यात ३०७ कृषी उत्पन्न बाजार समित्या (एपीएमसी) असून शेतकरी आणि बाजारादरम्यान एक साखळी म्हणून काम करते. बाजारात आलेल्या कृषी मालाच्या विक्रीवर सेस आकारण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याला कॅमेटचा विरोध आहे. बाहेर सेसची आकारणी त नाही पण एपीएमसीमध्ये सेसची आकारणी होत असल्याने संपूर्ण बाजारावर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे व्यापाऱ्यांनी एकमताने एक दिवस महाराष्ट्रातील एपीएमसी बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याला नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष अश्विन मेहाडिया, सचिव रामअवतार तोतला यांनी समर्थन केले आहे. कळमना बाजारातील व्यापाऱ्यांनी दुकाने बंद ठेवण्याचे आवाहन केले आहे. ज्येष्ठ नागरिकांचा ‘विरंगुळा’च हरवलाय हो ! दीपेन अग्रवाल म्हणाले की, एपीएमसीमधील निम्म्यापेक्षा अधिक व्यवहार बाहेर स्थलांतरित झालेले आहेत. त्यानंतरही एपीएमसीतर्फे सेसची आकारणी सुरू आहे. केंद्र सरकारने सर्व राज्यांमध्ये सेस वसुली बंद केली आहे. परंतु, महाराष्ट्रात सुरूच आहे. त्याचा विरोध करण्यासाठीच २५ ऑगस्टला बंदचा निर्णय घेतला आहे.

