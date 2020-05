"चल गं आजीबाई टुणुक टुणुक" या शॉर्टफिल्ममधून करताहेत कोरोनाविषयक जनजागरण

नागपूर : अनेक लोक अजूनही लॉकडाऊनचे नियम पूर्णपणे पाळत नाहीत. अशांच्या जनजागृतीसाठी काही स्थानिक कलाकारांनी एका शॉर्ट फिल्मची निर्मिती केली आहे. "चल गं आजीबाई टुणुक टुणुक" असे तिचे नाव असून, शॉर्टफिल्मच्या माध्यमातून जनजागृती करण्यात येत आहे. VIDEO : प्रवीण दटके यांनी लपवली गुन्ह्यांची माहिती "चल गं आजीबाई टुणुक टुणुक" ही नऊ मिनिटांची शॉर्टफिल्म नागपूर कट्टाने निर्मिलेली आहे. संहितेचे लेखन ज्येष्ठ अभिनेते देवेंद्र दोडके यांनी तर दिग्दर्शन विनोदी अभिनेते राजेश चिटणीस यांनी केले आहे. या शॉर्टफिल्ममध्ये आसावरी गडेकर, डॉ. नरेश गडेकर, संजय भाकरे, देवेंद्र लुटे, विनोद काळे, विरेंद्र लाटकर व विनोद देशपांडे यांच्या भूमिका असून, संगीत अभिषेक बेल्लारवार यांचे आहे. तर आजीबाईच्या मुख्य भूमिकेत राजेश चिटणीस आहेत.

"चल रे भोपळ्या टुणुक टुणुक" या जगप्रसिद्ध मराठी कथेची आठवण ही शॉर्ट फिल्म पाहतांना प्रत्येकाला येईल. जंगलाच्या मार्गाने मुलीला भेटायला गेलेली आजीबाई, वाटेत तिचा वाघासोबत झालेला संवाद यात दाखविण्यात आला आहे. पुढे आजीची तब्येत खराब होते, तिला कोरोनाचा संसर्ग होतो अन् अपेक्षित अनुभव येत जातात. मुलीला भेटण्याचा मोह सोडून घरीच सुरक्षित राहिली असती तर कोरोना झाला नसता असे आजीला वाटू लागते, याचा बोध घेऊन प्रत्येकाने सुरक्षित राहावे. शासनाचे नियम तोडून बाहेर फिरणाऱ्यांना संसर्ग झाला तर मनुष्याप्रमाणे प्राणीही त्यास नाकारतील असा संदेश त्यातून देण्यात आला आहे.

जंगलाच्या मार्गाने परत येणाऱ्या आजीबाईला शिकार करण्यासाठी वाघाने अडविले. मात्र आजीबाईला कोरोना झाल्याचे समजल्यानंतर त्यानेही जंगल बंदीची मागणी केली. अर्थात लॉकडाउनचे नियम तोडून एखाद्याला कोरोना झाल्यास सामान्य माणसाप्रमाणे जंगली प्राणी देखील त्याला नाकारू शकतात. त्यामुळे प्रत्येकाने घरात रहा सुरक्षित रहा असाच सामाजिक संदेश यातून देण्याचा देण्याचा प्रयत्न नागपूर कट्टा या व्यासपीठाने केला आहे.

Web Title: Artists are creating awareness about corona by shortfilm