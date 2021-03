आजपासून बँका चार दिवस बंद, ग्राहकांना बसणार फटका

नागपूर : बँकांच्या खासगीकरणाच्या निर्णयाविरोधात युनायटेड फोरम ऑफ बँक यूनियनने १५ आणि १६ मार्च रोजी बँक कर्मचाऱ्यांनी दोन दिवसांचा संप पुकारला आहे. आज दुसरा शनिवार आणि १४ ला रविवार आहे. दोन दिवसाचा संप यामुळे सलग चार दिवस बँका बंद राहणार आहेत. युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियनच्या झेंड्याखाली संघटित १०० टक्क बँक कर्मचारी तसेच अधिकारी दोन दिवसाच्या संपावर जात आहेत. हा संप सामान्य माणसाच्या बचतीच्या सुरक्षिततेसाठी आहे, असे युनायटेड फोरम ऑफ बॅंक युनियन्सचे निमंत्रक देविदास तुळजापूकर यांनी कळविले आहे. हेही वाचा - डिझेल दरवाढीचा एसटीच्या मालवाहतुकीवरही परिणाम, आता लागू झाले नवीन भाडे बँका बंद असल्यामुळे ग्राहकांना शनिवारपासून सलग चार दिवस व्यवहार करता येणार नाहीत. त्याचा फटका आर्थिक उलाढालीला बसणार असून कोट्यवधींची उलाढाल प्रभावित होणार आहे. मार्च महीना आर्थिक व्यवहारांच्या दृष्टीने महत्वाचा असल्याने व्यापाऱ्यांसह सामान्य ग्राहकांची गर्दी अधिक असते. मात्र, शासकीय सुट्या व संपामुळे सर्व व्यवहार चांगलेच प्रभावित होणार आहेत. या दरम्यान एटीएम सेवा सुरू राहणार आहे, असे बँकांनी स्पष्ट केले आहे. तरीही या संपामुळे ग्राहकांना फटका बसणार हे निश्चित आहे.

Web Title: bank will closed four days due to strike