आता पुरे झाले... रस्सत्यावर थुंकलात तर पडू शकते महागात

नागपूर : जसे तर्री पोहे ही नागपूरची ओळख आहे. तसेच उपराजधानीचा खर्रा ही एक स्वतंत्र ओळख आहे. नागपुरातील माणूस जगात कुठेही गेला तरी सोबत खर्ऱ्याची सोय करून घेऊन जातो, हा अनेकांचा अनुभव आहे. मात्र, खर्रा तोंडात टाकल्यावर पिचकारी मारणाऱ्यांची संख्याही कमी नाही. पिचकारी मारणाऱ्यांनो आता सावधान व्हा कारण पिचकारी मारली तर तुम्हाला त्याची शिक्षा भोगावी लागणार आहे. कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर अंमलबजावणी सुरू असलेल्या साथरोग प्रतिबंधात्मक तसेच आपत्ती व्यवस्थापन कायद्याअंतर्गत सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान थुंकणाऱ्यांविरोधात कारवाई करण्यात येणार आहे. थुंकणाऱ्यांवर पाच हजार रुपयांपर्यंतचा दंड ठोठावण्यात येणार असून सार्वजनिक सेवेची शिक्षा देण्यात येईल. धूम्रपान करणाऱ्यांसाठीही दंड व शिक्षेची तरतूद आहे. त्यामुळे आता खर्रा खाऊन कुठेही पिचकारी मारणे किंवा सिगारेट ओढणे चांगलेच महागात पडणार आहे.

कोरोना थुंकीने पसरत असल्याचे निष्पन्न झाल्याने शहरात सार्वजनिक ठिकाणी तंबाखू, सुपारी, पान, पानमसाला, गुटखा तसेच इतर तंबाखूजन्य पदार्थांच्या सेवनास, थुंकण्यास व धूम्रपानास प्रतिबंध करण्यात आला आहे. वाचा - नागपुरात भाजयुमोच्या शहर उपाध्यक्षाचा गळा चिरून खून थुंकणे व धूम्रपान करणाऱ्यांवर साथरोग नियंत्रण अधिनियम 1897 आणि आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005 मधील तरतुदीनुसार कारवाई करण्यात येणार आहे. याबाबत आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी आज आदेश काढले. या आदेशाची अंमलबजावणी करण्याकरिता महानगरपालिकेने उपद्रव शोध व निर्मूलन पथकातील कर्मचारी, स्वच्छता निरीक्षक, मुख्य स्वच्छता अधिकारी, दहाही झोनचे सहायक आयुक्त तसेच शहरातील पोलिस उपनिरीक्षक व त्यापेक्षा वरिष्ठ दर्जाचे विविध पोलिस अधिकाऱ्यांना अधिकार देण्यात आले आहे. नागरिकांसोबतच संबंधित दुकानदार, व्यावसायिकांना सुगंधित तंबाखू, खर्रा निर्मिती, विक्री करण्यास मनाई करण्यात आली आहे. आणखी वाचा - नवऱ्याच्या डोक्‍यात दगडी पाटा घालून बायकोनेच धाडले त्याला यमसदनी थुंकणे, धूम्रपान केल्यास दंड व शिक्षा

- पहिल्या गुन्ह्यासाठी 1 हजार रुपये दंड, एक दिवस सार्वजनिक सेवा

- दुसऱ्या गुन्ह्यासाठी 3 हजार रुपये दंड, तीन दिवस सार्वजनिक सेवा

- तिसऱ्या व त्यानंतरच्या गुन्ह्यासाठी 5 हजार रुपये दंड, पाच दिवस सार्वजनिक सेवा विक्री करणाऱ्यांसाठी दंड व शिक्षा

- पहिल्या गुन्ह्यासाठी 1 हजार रुपये दंड व 1 वर्षाची शिक्षा

- दुसऱ्या गुन्ह्यासाठी 3 हजार रुपये दंड व 2 वर्षांची शिक्षा उत्पादकासाठी दंड व शिक्षा

- पहिल्या गुन्ह्यासाठी 5 हजार रुपये दंड व 2 वर्षांची शिक्षा

- दुसऱ्या गुन्ह्यासाठी 10 हजार रुपये दंड व 5 वर्षांची शिक्षा

