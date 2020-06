ग्रीन सिटीच्या हरितक्रांतीला ब्रेक : नर्सरी चालकांच्या चेहऱ्यावरील आनंद अन्‌ रोपटे कोमेजली

नागपूर : कोरोना संसर्गाचा प्रभाव टाळण्यासाठी टाळेबंदी लावण्यात आली. मात्र त्यामुळे शहरातील हिरव्याकंच नर्सरी व्यवसायाला घरघर लागण्याची चिन्ह आहेत. व्यवस्थित निगा न राखता आल्याने कोमेजून गेलेल्या रोपट्यांमुळे या व्यवसायाला कोट्यवधी रुपयांचा फटका बसला असून, हंगाम संकटात सापडल्याने नर्सरी चालक हवालदिल झाले आहेत. दरवर्षी शहरात किमान वीस लाख रोपट्यांची विक्री होते मात्र यंदा ग्रीन सिटीच्या या हरितक्रांतीला ब्रेक लागणार असल्याचे चित्र आहे. करोनामुळे देशभर सगळेच व्यवसाय थंडावले आहेत. नर्सरीचाही व्यवसाय गत तीन महिन्यांपासून पूर्णत: बंद असल्याने विविध प्रकारची फुले, फळे व शोभेच्या झाडांची विक्रीही थंडबस्त्यात आहे. लोक बाहेर पडत नसल्याने नर्सरीला ग्राहक भेट देत नाहीत शिवाय रोपट्यांची नियमित मशागत होत नसल्याने नर्सरीमालक आर्थिक संकटात सापडले आहेत. दरवर्षी पावसाळ्यापूर्वी या उद्योगात मी चार ते साढेचार लाखांची गुंतवणूक करतो. दहा हजार चौरस फूटांवर असलेल्या नर्सरीसाठी महिन्याचे वेतन घेणारे आठ माणसे माझ्या नर्सरीत राबतात. शिवाय हिरवीकंच बहरलेली रोपटे नागपूरसह विदर्भ, छत्तीसगड व मध्यप्रदेशच्या सीमालगत पाठवतो. यंदा मात्र सारेच अंध:कारमय आहे.

धीरज वानखेडे, धीरज रोपवाटीका. दरवर्षी कोट्यावधीचा मोबदला देणाऱ्या या व्यवसायाने नर्सरी चालकांची गुंतवणूक हिरावून घेतली आहे. त्यामुळे लवकरात लवकर सरकारने हरितक्रांतीची योजना न राबविल्यास कोमेजलेल्या नर्सरी व्यावसायिकांच्या चेहऱ्यावरील कळी कधी फुलेल हे सांगता येत नाही.

लग्न समारंभासाठी फुलांची मोठी मागणी असते. मात्र, यंदा तोही व्यवसाय धोक्‍यात बुडाला आहे. घरगुती सजावटीसाठी शोभिवंत झाडांच्या कुंड्यांची मोठी मागणी असते. नर्सरी चालकांना त्यातून चांगले उत्पन्न मिळते; परंतु त्यावरही पाणी फेरले आहे. शिवाय कामगारांचे स्थलांतरण झाल्याने नर्सरीतील झाडे जगविण्यासाठी मालकांची धडपड सुरू आहे. हंगामासाठी केलेली गुंतवणूक अडकून पडली असल्याने लॉकडाऊन केव्हा संपेल, याच प्रतिक्षेत मालक आहेत.

