कुश साकारताना माझ्यात संचारलेली ऊर्जा दैवीच स्वप्नील जोशीने उलगडला उत्तर रामायण मालिकेतील प्रवास

नागपूर : अभिनय प्रकार शिकविण्यासारखा नाही. कलावंताकडे अभिनयाचे गुण जन्मतःच असतात. फार तर त्याला प्रशिक्षण देऊन तो सुधारता येऊ शकतो. माझी कुशच्या भूमिकेसाठी निवड झाली तेव्हा मी फक्त आठ वर्षांचा होतो. त्या वयात माझ्यात अभिनयाची संचारलेली ऊर्जा ही दैवीच असावी, अशी भावना सुप्रसिद्ध अभिनेता स्वप्नील जोशी याने व्यक्त केली.

रामानंद सागर यांच्या सागर इंटरप्रायजेसची निर्मिती "रामायण' मालिका दूरदर्शनवर पुनःप्रक्षेपित करण्यात आली. यात कुशचे पात्र मराठमोळ्या स्वप्नील जोशीने साकारले. जगात सर्वाधिक प्रेक्षकांनी बघितलेली मालिका म्हणून रेकॉर्ड करणाऱ्या या मालिकेचा शनिवारी (ता. 2) अखेरचा भाग दाखविण्यात आला. यानिमित्ताने "दै.सकाळ'च्या प्रतिनिधीसोबत त्याने संवाद साधला. त्यावेळी त्याने उत्तर रामायण मालिकेचा संपूर्ण प्रवास उलगडला. स्वप्नील म्हणाला, रामायण महाकाव्यामुळे, रामानंद सागर यांच्या संवाद आणि दिग्दर्शनामुळे त्या ऊर्जेला मूर्त स्वरूप मिळाले. रामायण मालिकेचा पहिला भाग संपल्यानंतर माझ्यासह संपूर्ण देशाला पुढील कथेविषयी कुतूहल होते. या कुतूहलापोटी मी सतत घरच्यांना प्रश्‍न विचारायचो. माझ्या दोन आजी, माझी आई मला थोडी फार पुढील कथा ऐकवायच्या. त्यावेळी स्वप्नातही वाटले नव्हते की, मी माझ्या आवडत्या मालिकेत काम करेल. जाणून घ्या : कष्टकरी निघाले गावाला अशी झाली निवड गणेशोत्सवामधील नाटकातील माझे काम लवणासुराची भूमिका साकारणाऱ्या विलास राज यांनी पाहिले. रामायण मालिकेचा पहिला भाग तेव्हा नुकताच संपला होता. ते माझ्या वडिलांना भेटले आणि जाताना माझा फोटो सोबत घेऊन गेले.काही दिवसांनी आमच्या शेजारच्यांना रामानंद सागर यांच्या कार्यालयातून फोन आला. मात्र, कुणीतरी टिंगल करीत आहे, असेच घरच्यांना वाटले आणि स्वप्नीलचे वडील घरी नाही, असे उत्तर वडिलांनी त्यांना द्यायला लावले. त्यानंतर, सतत सहा दिवस वडिलांनी फोन टाळले. मात्र, नंतर स्वत: मोती सागर यांनी फोन केला, ते माझ्या वडिलांशी बोलले आणि मला ही भूमिका मिळाली. ही आठवण सांगताना माझ्या वडिलांच्या डोळ्यांत आजही पाणी येते.



लव व्यक्तिरेखेचा व्यावसायिक उपयोग : मयूरेश स्वप्नील सोबत लव हे पात्र साकारणारा मयूरेश मूळचा मुंबईचा असून, सध्या अमेरिकेतील न्यू जर्सी शहरात वास्तव्यास असल्याचे स्वप्निलने सांगितले. त्याने नंतर अभिनय आणि 1999 साली देश सोडला. अमेरिकेत त्याचा स्वतःचा व्यवसाय असून, तो त्याच्या कंपनीचा सीईओपदी काम करतो. लव या पात्रामुळे माझी जडणघडण झाली असून, त्याचा मला एक व्यावसायिक म्हणून खूप उपयोग झाल्याचे मयूरेशने आपल्या इन्स्टाग्रामवर म्हटले आहे.

