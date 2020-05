लॉकडाऊन असतानाही वाढले सिमेंटचे भाव!

नागपूर : कोरोनामुळे लॉकडाऊनमधून अद्याप मुक्तता झाली नसताना यंदाही देशातील सात ते आठ मोठ्या कंपन्यांनी उन्हाळ्यात एकत्रितपणे साखळी (कार्टेल) करून सिमेंटची दरवाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याला क्रेडाई या आघाडीच्या संघटनेने विरोध केला आहे. केंद्र शासनाने हस्तक्षेप करून मंदीच्या गर्तेत अडकलेल्या बांधकाम व्यवसायाला गती देण्यासाठी हस्तक्षेप करून दरवाढ थांबवावी, अशी मागणी केली. अवश्य वाचा - शौकभी बडी महंगी चिज है, बाबू... सिमेंट कंपन्या दरवर्षी उन्हाळ्यात सिमेंट दर वाढवितात. यंदा कोरोनाच्या लॉकडाऊनमुळे या दरवाढीतून मुक्तता मिळेल असे वाटत होते. मात्र, ती फोल ठरण्याची शक्‍यता आहे. सर्व सिमेंट कंपन्यांनी मे महिन्यापासून गोणीमागे 40 रुपयांची दरवाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 358 रुपयाला मिळणारी नामांकित कंपनीची सिमेंटची गोणी आता वाहतूक खर्चासह चारशे दहा रुपयांच्या घरात जाणार आहे. राज्यभरातील वितरकांना तशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. मे महिन्यापासून त्याची अंमलबजावणी होण्याचे संकेत आहेत.

बांधकाम व्यावसायिक जीएसटी, नोटाबंदी आणि रेसामुळे संकटात सापडले आहेत. त्यात कोरोना आल्याने बांधकाम व्यावसायिकांचा व्यवसाय पूर्णपणे ठप्प आहे. दरम्यान, सिमेंट कंपन्यांनी लॉकडाऊन उठण्यापूर्वीच सिमेंटमध्ये दरवाढ करण्याचा निर्णय घेतल्याने बांधकाम व्यावसायिकांसह वितरकांमध्ये चिंता आहे.

अंबुजा, अल्ट्राटेक, एसीसी, बिर्ला ए-1 या नामांकित कंपनीची सिमेंटची गोणी लॉकडाऊन आधी 350 ते 360 रुपयांना होती. सोबतच आंध्र-तेलंगणाकडील डेक्कन, रामको, सागर, महा या सिमेंट कंपनीची गोणी 280 ते 305 रुपयांना होती. या सर्व सिमेंट कंपन्यांनी एक मेपासून प्रत्येक सिमेंट गोणी मागे 40 रुपयांची दरवाढ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. दरवाढीला विरोध बांधकाम व्यावसायात मंदी आल्याने सिमेंटची मागणी कमी झाली. अशात वर्षभरात दुसऱ्यांदा सिमेंटची दरवाढ करण्याचा प्रयत्न सिमेंट कंपन्यांनी चालविला आहे. कंपन्यांच्या या हेकेखोरीवर शासनाने लगाम घालण्याची गरज आहे. सिमेंटच्या दरवाढीला क्रेडाईचा विरोध आहे. दरवर्षी सिमेंट कंपन्या कार्टेल करून भाववाढ करीत असतात. त्याबद्दल शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात येत असतो. या भाववाढीला आमचा विरोध आहे.

प्रशांत सरोदे, माजी अध्यक्ष, क्रेडाई महाराष्ट्र

Web Title: Cement prise is incrising also in lockdown