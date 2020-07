भट सभागृहाचा वाद चिघळणार!

नागपूर : भट सभागृह देण्यास नकार दिल्याची बाब जिल्हा परिषदेच्या चांगलीच जिव्हारी लागली आहे. भविष्यात महानगरपालिकेला कोणतेही सहकार्य न करता जागाही न देण्याची भूमिका घेतली आहे. यामुळे दोन्ही संस्थांमधील संबंध बिघडणार असून वाद चिघळण्याची शक्‍यता आहे. -महानगरपालिकेने सभागृह देण्यास स्पष्ट नकार दिला. यामुळे पालिकेला कोणतेही सहकार्य न करता जागा ही न देण्याची भूमिका जिल्हा परिषदेने घेतली आहे. उपाध्यक्ष मनोहर कुंभारे यांनी महानगरपालिकेला दिलेल्या जागांची माहिती सादर करण्याच्या सूचना प्रशासनाला केली आहे. या कारणासाठी मनपाने जिल्हा परिषदेला नाकारले भट सभागृह... विनंती धुडकावल्याने सीईओ योगेश कुंभेजकरही चांगलेच नाराज झाल्याचे समजते. शुक्रवारला त्यांनी काही विभागांच्या बैठकी घेतल्या. यात त्यांची नाराजी स्पष्टपणे दिसून येत असल्याचे सांगण्यात आले. शांत स्वभावाचे समजले सीईओ चिडचिड करीत असल्याचे सांगण्यात आले. महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढेंचा राग कर्मचाऱ्यांवर निघाल्याची चर्चा होती. यामुळे भविष्यात सभागृहाचा वाद चिघळणार असल्याचे दिसते. जागा देणार नाही

सभागृह न देणे हे योग्य नाही. महानगरपालिकेला सहकार्य करण्यासंदर्भात विचार करावा लागेल. त्यांना कोणत्याही प्रकारची जागा देण्यात येणार नाही. जिल्हा परिषदेच्या किती जागा पालिकेला देण्यात आल्या, याची माहिती मागविली आहे. सभेत यावर चर्चा करू.

-मनोहर कुंभारे, उपाध्यक्ष व सत्ता पक्ष नेते, जि.प. सत्तापक्षाने निर्णय घ्यावा

हे सत्ता पक्षाचे अपयश आहे. महापालिकेला सहकार्य न करण्यासंदर्भात सत्तापक्षाने निर्णय घ्यावा.

-अनिल निधान, विरोधी पक्षनेते, जि. प.

