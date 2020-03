नागपूर : कोरोनाचा वाढता प्रादूर्भाव लक्षात घेता न्यायालयात येण्यास पक्षकारांना आग्रह धरू नका, तसेच गरज पडल्यास साक्षी पुरावे नोंदविण्यासाठी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगचा उपयोग करा, अशा सुचना मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर आणि अहमदनगर येथील जिल्हा न्यायालये व इतर न्यायालयांना देण्यात आल्या आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती भूषण धर्माधिकारी यांनी याबाबत परिपत्रक काढले आहे.

पक्षकार व सामान्यांना न्यायालय परिसरातील प्रवेश बंदी करण्यासाठी सर्व जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांनी व प्रमुख न्यायाधीशांनी उपाययोजना करण्याच्या सूचना त्यांनी दिल्या आहेत. पक्षकारांची न्यायालयातील उपस्थिती टाळण्यासारखी असेल तर वकिलांनी पक्षकारांना न्यायालयात न येण्याचा सल्ला द्यावा. कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर कोणत्याही प्रकरणांत पक्षकार अनुपस्थित राहील्यास कोणताही विपरीत आदेश पारित करू नये, प्रकरण तहकूब करण्याची मागणी करणाऱ्या पक्षकारांना, वकिलांना, साक्षीदारांना सामावून घ्यावे, फौजदारी प्रकरणांत न्यायालयात उपस्थित राहण्यापासून सूट मिळण्याची आरोपींची विनंती अनुकूल रीतीने विचारात घ्यावी, अशीही सूचना त्यांनी केली आहे. दिवाणी प्रकरणांत शक्‍य तेथे साक्षी पुरावे नोंदविण्यासाठी स्थानिक आयुक्‍तांच्या नियुक्तीच्या नियमांचा उपयोग करावा. लॉकपमधील अनावश्‍यक गर्दी टाळावी व त्यासंबंधाने सर्व जिल्हा व सत्र न्यायाधीश यांनी कारागृह अधिकाऱ्यांशी विचारविनिमय करून योग्य ती पावले उचलावी. अंतिम युक्तिवादासाठी नेमलेल्या प्रकरणांत शक्‍य तेव्हा लेखी स्वरूपातील युक्तिवाद दाखल करण्यास सांगावे. शक्‍य असेल त्या प्रमाणात तोंडी युक्तिवादासाठीचा वेळ कमी करावा, सर्व प्रमुख न्यायाधीशांनी आपापल्या संबंधित न्यायालय इमारतीत कर्मचाऱ्यांसाठी व न्यायालयात येणाऱ्या प्रत्येकासाठी सॅनिटायझर उपलब्ध करून द्यावे, असेही त्यांन सुचविले आहे. सविस्तर वाचा - बहिणीची भेट घेऊन परतले आणि बसला धक्‍का न्यायालय इमारतीत स्वच्छता व नियमितपणे जंतू नाशकाच्या फवारणीसंदर्भात कर्मचाऱ्यांना सूचना द्याव्यात, कोरोना संसर्गाशी लढण्यासाठी शक्‍य ते सर्व उपाय करावे, अशा सूचना त्यांनी दिल्या आहेत. पुढील आदेशापर्यंत कोणताही कार्यक्रम व निवडणुकीला परवानगी देण्यात येऊ नये. केवळ तातडीच्या स्वरूपाच्या प्रकरणांमध्येच मध्यस्थी केंद्राची प्रक्रिया सुरू असेल, असेही त्यांनी नमुद केले आहे.

