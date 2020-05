मध्य भारतातील हे पहिले कोविड हॉस्पिटल कोरोनाबाधितांसाठी ठरताहे वरदान

नागपूर : अपघातामध्ये जखमी रुग्णांसाठी वरदान ठरलेले मेडिकलमधील 90 खाटांचे ट्रॉमा केअर सेंटर कोविड हॉस्पिटलमध्ये रूपांतरित करण्यात आले. 27 एप्रिलपासून मध्य भारतातील हे पहिले कोविड हॉस्पिटल कोरोनाबाधितांच्या सेवेत दाखल झाले आहे. विशेष असे की, येथील 60 खाटांच्या अतिदक्षता विभागासह स्वतंत्र क्ष-किरण विभाग, स्वतंत्र शस्त्रक्रियागृह, स्वतंत्र प्रयोगशाळा, स्वतंत्र रक्तसाठा केंद्र उपलब्ध आहे. यामुळे मध्य भारतातील पहिले कोविड हॉस्पिटल कोरोनाबाधितांसाठी वरदान ठरत आहे.

मेडिकलमध्ये दोन वर्षांपूर्वी 22 कोटी रुपये खर्चून ट्रॉमा केअर सेंटर उभारण्यात आले. मध्य भारतातील सर्व सोयींनी सज्ज असलेले हे पहिले ट्रॉमा सेंटर होते. मात्र, कोरोनाची साथ पसरली आणि उपराजधानीतील ट्रॉमा सेंटरला कोविड हॉस्पिटलमध्ये रूपांतरित करण्याचा योग्य निर्णय मेडिकलचे अधिष्ठाता डॉ. सजल मित्रा यांनी घेतला. डॉ. मित्रा यांनी अवघ्या 10 दिवसांत ट्रॉमा सेंटर रिकामे केले. येथील सर्व रुग्णांना मेडिकलच्या अस्थिरोग विभागात स्थानांतरित केले. आणि ट्रॉमा केअर युनिटमध्ये कोविडच्या निकषानुसार अद्ययावत सोयी उपलब्ध करून दिल्या. तळमजल्यावर 30 खाटांचा वॉर्ड आहे. रुग्णांचे नमुने कोरोनाबाधित आल्यावर रुग्णाला पहिल्या किंवा दुसऱ्या मजल्यावरील प्रत्येकी 65 खाटांचे हाय डिपेंडन्सी युनिटमध्ये (एचडीयू) दाखल केले जाईल. हेही वाचा : 13 हजार सिंचन विहीर योजनेला 'ब्रेक'... ही आहेत कारणे गंभीर स्थितीत...

कोरोनाबाधिताची स्थिती गंभीर झाल्यास येथील दोन्ही माळ्यांवर प्रत्येकी 30-30 खाटांचे अतिदक्षता विभाग आहेत. येथे 40 व्हेंटिलेटरची सोय करण्यात आली आहे. याशिवाय यंत्रसामग्री उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. काही दिवसांत येथे आणखी व्हेंटिलेटरची सोय करण्यात येईल. कोरोनाची वाढती संख्या लक्षात घेता ट्रॉमा केअर युनिटचे कोविड-19 हॉस्पिटलमध्ये रुपातंर करण्यात आले. सध्या 220 खाटांचे हे कोविड हॉस्पिटल आहे. यात नवीन खाटा लावण्याची सोय आहे. ट्रॉमा विभागप्रमुख डॉ. मोहम्मद फैजल यांच्यासह इतरही अधिकाऱ्यांच्या सहकार्यातून कोरोनावर मात करण्यासाठी सज्ज आहेत.

-डॉ. सजल मित्रा, अधिष्ठाता, मेडिकल, नागपूर.

