नागपूर : कोरोनाच्या नियंत्रणासाठी आमदार निवास व रविभवन येथे क्वारंटाइन केंद्र तयार करण्यात आले. दोन्ही ठिकाणी निर्जंतुकीकरणवर लोखोंचा खर्च करण्यात आला. परंतु दोन्ही ठिकाणी आकारण्यात आलेली जीएसटी वेगवेगळी आहे. एका ठिकाणी १२ तर दुसऱ्या ठिकाणी १८ टक्के जीएसटी आकारण्यात आली आहे. एकाच शहरात एकाच कामासाठी वेगवेगळी जीएसटी आकारण्यात आल्याने मोठा आश्चर्य व्यक्त होत असून यात मोठा घोटाळा असण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, नागपूर अंतर्गत येत असलेल्या डिव्हीजन क्र. १ मधील आमदार निवासाला जिल्हा प्रशासनाने १२ मार्च रोजी तर दरम्यानच्या काळातच रविभवन येथे सुद्धा क्वारंटाईन सेंटर बनविण्यात आले. आमदार निवासातील विंग-२,३ च्या निर्जंतुकीकरणावर २९ लाख ९२ हजार रुपये खर्च करण्यात आले. या रकमेवर १२ टक्के नुसार ३ लाख ३० हजार ४० रुपये जीएसटीचा खर्च दाखविण्यात आला. निर्जंतुकीकरणाचा एकुण ३३ लाख ५१ हजार ४० रुपये खर्च करण्यात आले. निर्जतुकीकरणासाठी प्रती नग १७०० रुपये दर लावण्यात आला. ठाकरे सरकार हिंमत असेल तर माजी आमदारांवर ही कारवाई करून दाखवा... दुसरीकडे रविभवनमध्ये निर्जंतुकीकरणासाठी ९६० रुपये दर लावण्यात आला. यानुसार १९ लाख ५३ हजार ६०० रुपये खर्च करण्यात आले. विशेष म्हणजे यावर १८ जीएसटी आकाण्यात आला. यावर ३ लाख ५१ हजार ६४८ रुपये खर्च करण्यात आले. येथे एकुण २३ लाख ५ हजार २४८ रुपये खर्च झाल्याची माहिती आहे. मंत्र्यांचे कॉटेज, नागभवन येथील राज्य मंत्री कॉटेजचेही खर्च करण्यात आला. मंत्र्यांच्या कॉटेजचा क्वारंटाइन सेंटरशी कुठलाही संबंध नव्हता. असे असतानाही त्यावर खर्च करून कंत्राटदराला अधिकाऱ्यांनी फायदा पोहोचविल्याचे दिसते. विशेष म्हणजे क्वारंटाइन सेंटरवर स्वच्छता राखणे व निर्जंतुकीकरणाची जबाबदारी मनपावर सोपविण्यात आली आहे.असे असताना सार्वजनिक बांधकाम विभागाने खर्च केल्यानेही आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत आहे. बिस्लेरी पाणी बॉटल्सवरही जीएसटी

क्वारंटाइन असलेल्या व्यक्तींना बॉटलबंद पाणी पुरविण्यात आले. यावर दीड, पावणे दोन महिन्यात १ लाख ३२ हजार लिटर बॉटलबंद पाणी विकत घेण्यात आले. यावर २९ लाख ५६ हजार ८०० खर्च करण्यात आले. या २६ लाख ४० हजार रुपये बिस्लेरी बॉटल्सचा खर्च दाखविण्यात आले. तर १२ टक्के नुसार ३ लाख १६ हजार ८०० रुपये जीएसटी खर्च अतिरिक्त करण्यात आला. सामान्य नागरिकांना पाणी २० रुपयात मिळत असताना सार्वजनिक बांधकाम विभागाने त्यापेक्षा जास्त मोजून प्रतापच केला. यात जीएसटीचा मोठा घोटाळा झाल्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.

