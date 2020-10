निधीवरून पदाधिकाऱ्यांमध्ये मतभेद ! एकाचा दुसऱ्याला निधी देण्यास स्पष्ट नकार

नागपूर : जिल्हा परिषदेत सत्ताधाऱ्यांमध्ये ऑलबेल नाही. निधीवरून पदाधिकाऱ्यांमध्ये शीतयुद्ध सुरू आहे. एका पदाधिकाऱ्याने दुसऱ्याला विकास निधीचा एकही रुपया देणार नसल्याच चक्‍क समोरच म्हटलं. जिल्हा परिषदेत सहा पदाधिकारी असून त्याच्यात १० विभागांचा कारभार आहे. महिला व बालकल्याण, शिक्षण, कृषी, समाजकल्याण, पाणीपुरवठा, बांधकाम, आरोग्य विभागांतर्गत विविध बांधकाम व इतर कामासाठी निधी मिळतो. हा निधी संबंधित विभागाच्या पदाधिकाऱ्यांमार्फत इतर पदाधिकारी आणि सदस्यांना देण्यात येते. जिल्हा परिषदत्या सेस फंडमध्ये निधी नसला तरी शासनाकडून काही विभागांना निधी मिळाला आहे. हा निधी मिळण्यासाठी पदाधिकारी, सदस्य प्रयत्नशील आहेत. निधी मिळण्याची मागणी एक पदाधिकाऱ्यांनी संबंधित विभागाच्या पदाधिकाऱ्यांकडे केली. विभागाचे पदाधिकारी निधी मागणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांच्या कक्षात गेले. लम्पी आजारामुळे जनावरांसाठी लॉकडाउन सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार त्यावेळी त्यांच्या कक्षात काही अधिकारी चर्चा करीत होते. कक्षात जातात पदाधिकाऱ्यांनी त्यांना विभागाचा एकही रुपया देणार नसल्याचे स्पष्टपणे सांगितले. जास्त काही न बोलता त्यांनी कक्षातून जाण्याचा सल्ला दिला. यामुळे पदाधिकारी चांगलेच नाराज झाले. त्यांनी आपली नाराजी काहीकडे बोलून दाखविली. आपण निधी न दिल्यात ते ही निधी देणार नाहीत. यामुळे आपल्यालेही नुकसान होणार असल्याचे लक्षात आले. त्यामुळे नंतर निधी देण्याची तयारी त्यांनी दर्शविली. जिल्हा परिषदेत हा विषय चांगलाच चर्चेला रंगला.

Web Title: Disagreement among office bearers over funds! onve refusal give fund to one another