दीड महिन्यात २० कोटी खर्च करण्याचे आव्हान, पाच वर्षांत अर्ध कामे पूर्ण करण्यात अपयश

नागपूर : ग्रामीण भागाचा विकास करण्यासाठी सुरू करण्यात आलेल्या रुरबन योजनेत पहिल्या टप्‍प्यात नागपूर जिल्ह्यातील कामठी तालुक्यातील वडोदा क्लस्टरचा समावेश करण्यात आला. यासाठी ३० कोटींचा निधी मिळणार आहे. परंतु, गेल्या पाच वर्षांत निम्मेही कामे करण्यात यंत्रणेला अपयश आले. आता दीड महिन्यात २० कोटींच्या निधींची कामे करण्याचे आव्हान जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेसमोर आहे. हेही वाचा - मातृत्व अनुभवण्यापूर्वीच झाला बाळाचा मृत्यू, महिलेचं कृत्य पाहून उपस्थितांचेही पाणावले डोळे शहराप्रमाणे ग्रामीण भागात पायाभूत सुविधा उभ्या करून शहराप्रमाणे विकास करण्यासोबतच सामाजिक, आर्थिक व भौतिक विकास करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून रुरबन योजना जानेवारी २०१६ सुरू करण्यात आली. पहिल्या टप्प्यात नागपूर जिल्ह्यातील वडोदा क्लस्टर अंतर्गत १९ ग्रामपंचायतींमधील ३० गावांची निवडक करण्यात आली. या गावांमध्ये शाळांचे डिजिटलायझेशन, दवाखान्यांची दुरुस्ती, शाळांची दुरुस्ती, ग्रामपंचायत ऑनलाइन करणे, सार्वजनिक वाहतूक, नळ योजना, गोदाम बांधकाम, स्वच्छ पाणी पुरवठासह १४ विविध सुविधा पुरवायच्या आहेत. तर दुसऱ्या टप्‍प्यात २०१९ ला हिंगणा तालुक्यातील कान्होलीबारा क्लस्टरमध्ये २३ ग्रामपंचायतींमधील ७८ गावांची निवड करण्यात आली. गेल्या महिन्यात ६० टक्के निधी खर्च झाला असून उर्वरित निधी देण्याचा प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. येत्या काही दिवसात निधी मिळणार आहे. दीड महिन्यात हा निधी खर्च न झाल्यास योजना बारगळणार असल्याची चर्चा आहे.

