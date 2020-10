ब्रेकिंग : नागपूरजवळ ३.३ रिश्टर स्केल भूकंपाचा धक्का

नागपूर : नागपूरजवळ मंगळवारी भूकंपाचा धक्का जाणवला. नागपूरपासून ९६ किमी दूर पहाटे चार वाजून १० मिनिटांनी हा धक्का जाणवला. याची तीव्रता ३.३ रिश्टर स्केल इतकी होती. नागपूरच्या उत्तर-ईशान्य दिशेने भूकंपाचे केंद्रबिंदू नोंदविण्यात आले. भूकंपामुळे जीवितहानी किंवा मालमत्तेचे नुकसान झाल्याचे वृत्त नाही.

नॅशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजीच्या म्हणण्यानुसार, नागपूर येथे मंगळवारी पहाटे साडेचार वाजताच्या सुमारास रिश्टर स्केलवर ३.३ तीव्रतेचा भूकंप झाला. नागपूरच्या उत्तर-ईशान्य दिशेला हा भूकंप झाला. मध्यम-तीव्रतेचे भूकंप मणिपूर आणि सिक्कीमला धडकले. नुकसान किंवा जीवितहानीचा अहवाल दिला नाही. मागील महिन्याच्या सुरुवातीला मुंबईजवळ ३.५. तीव्रतेचा भूकंप झाला होता. भूकंपाचे केंद्रबिंदू मुंबई, महाराष्ट्र, भारत येथून १०४ किमी उत्तर (एन) होते.

Earthquake of Magnitude:3.3, Occurred on 27-10-2020, 04:10:50 IST, Lat: 21.92 & Long: 79.50, Depth: 15 Km ,Location: 96km NNE of Nagpur, Maharashtra, India for more information https://t.co/1njb2dr8CF pic.twitter.com/Bb1cxNbIn3

— National Centre for Seismology (@NCS_Earthquake) October 26, 2020