आता विद्यार्थ्यांना होणार नाही विषबाधा!, शिक्षणाधिकाऱ्यांनी केली ही सूचना...

नागपूर : जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या वाढावी यासाठी अनेक प्रयोग करण्यात येत आहे. विद्यार्थी वर्षभर शाळेत यावा आणि बसावा यासाठी मध्यान्ह भोजन देण्यास सुरुवात करण्यात आली. मात्र, याच मध्यान्ह भोजनातून विद्यार्थ्यांना विषबाधा झाल्याच्या अनेक घटना समोर आल्या आहेत. शाळा व्यवस्थापनाचे या गोष्टींकडे गांभीर्याने लक्ष नाही. विद्यार्थ्यांना विषबाधा होऊ नये म्हणून आधी शिक्षकांनी भोजन खाऊन बघावे, अशी सूचना शिक्षणाधिकारी चिंतामण वंजारी यांनी केली आहे. शहर व ग्रामीण भागात या योजनेअंतर्गत सुमारे 2,810 शाळा आहेत. ग्रामीण भागामध्ये या योजनेस पात्र एक लाख 31 हजारांवर विद्यार्थी आहेत. शहरी भागात दोन लाख 15 हजारांवर विद्यार्थी या योजनेसाठी पात्र आहेत. काही दिवसांपूर्वी हुडकेश्‍वर मार्गावरील मुडे हायस्कूल येथील 32 विद्यार्थ्यांना मध्यान्ह भोजनातून विषबाधा झाली होती. बचत गटाचे कंत्राट रद्द करण्यासोबतच त्यांची पोलिस तक्रार करण्यात आली आहे. हे कसं शक्य आहे? - Video : बॉक्‍सर मुलाच्या अंत्ययात्रेत वडिलांनी वाजवला 'डीजे', हे आहे कारण... या प्रकरणाची चार अधिकाऱ्यांच्या पथकाकडून चौकशीही करण्यात येत आहे. या गंभीर प्रकाराची प्रशासनाने गंभीर दखल घेतली आहे. भोजनाबाबत विशेष दक्षता घेणे व त्याचे काटेकोरपणे पालन करण्याबाबत सूचना शिक्षण विभागाने केल्या आहेत. त्यानुसार मधान्ह भोजन शिजविण्यासाठी वापरण्यात येणारा कच्चा माल धान्य, भाजीपाला व इतर वस्तू स्वच्छ करूनच वापराव्यात. आहार शिजविण्याच्या ठिकाणी प्राणी, पक्षी, कीटक यांचा वावर राहणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. भोजनाचे ताट स्वच्छ धुतलेले असावेत. आहाराचे भांडे झाकून ठेवावेत, स्वयंपाकगृहाभोवतालचा परिसर स्वच्छ असावा, अशा सूचनाही करण्यात आल्या आहेत. ...तर कठोर कारवाई स्वयंपाकी निरोगी व स्वच्छतेची आवड असणारे असावे. विद्यार्थ्यांना भोजन देण्यापूर्वी शिक्षकांनी ते खाऊन बघावा. विद्यार्थ्यांनी आहाराचे सेवन केल्यानंतर काही वेळेपर्यंत विद्यार्थ्यांवर लक्ष ठेवावे. यानंतरही असा प्रकार घडल्यास दोषींवर कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचा इशारा प्राथमिक शिक्षणाधिकारी चिंतामण वंजारी यांनी शाळांना दिला आहे.

