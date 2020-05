सावली सोडणार तुमची साथ

नागपूर : वर्षातून दोन दिवस असे येतात की या दिवशी आपली सावली दिसत नाही. काही क्षणापुरती सावली गायब होते. हा बिनसावलीचा दिवस नागपूर जिल्ह्यातील नागरिकांना रविवारपासून अनुभवता येणार आहे. प्रारंभ नागपूर शहराच्या पूर्व भागात असलेल्या भिवापूर आणि उमरेडपासून होणार आहे. भिवापूरला दुपारी 12 वाजून आठ मिनिटांनी तर उमरेड येथे 12 वाजून नऊ मिनिटांनी हा क्षण अनुभवता येणार आहे. सूर्याचे उत्तरायन आणि दक्षिणायन असा भासमान मार्ग पृथ्वीच्या 23.50 अंश दक्षिण आणि उत्तरेकडे असतो. म्हणजेच कर्कवृत्त आणि मकरवृत्तादरम्यान असणाऱ्या सर्व भूभागावर सूर्य वर्षातून दोनदा दुपारी डोक्‍यावर येतो. वाचा- नागपूरच्या अभियंत्याने तयार केला इन्फ्रारेड थॅर्मल कॅमेरा दोनदा शून्य सावली दिवस येतात. उत्तरायन होताना एकदा आणि दक्षिणायन होताना एकदा. तसेच सूर्य दररोज 0.25 अंशाने सरकतो म्हणजे तो एकाच अक्षवृत्तावर 4 दिवस राहतो. त्यामुळे एकाच 0.50 ठिकाणावरून दोन दिवस आणि 0.25 अंशावर एक दिवस शून्य सावली अनुभवता येऊ शकते. महाराष्ट्रात तीन मे ते 31 मे पर्यंत शून्य सावली दिवस येतात. कोणतीही उभी वस्तू, मनुष्य उन्हात सरळ उभी राहिल्यास सूर्य अगदी डोक्‍यावर आला की सावली दिसत नाही.

-प्रा. सुरेश चोपणे, अध्यक्ष, स्काय वॉच ग्रुप. नागपूर जिल्ह्यातील शून्य सावलीदिन

तारीख ठिकाण वेळ

24 मे भिवापूर (12.08)

उमरेड (12.09)

25 मे कुही (13.09)

हिंगणा (12.12)

बुटीबोरी (12.11)

26 मे नागपूर शहर (12.10)

कामठी (12.10)

कळमेश्वर (12.11)

27 मे मौदा (12.09)

रामटेक (12.10)

काटोल (12.13)

पारशिवनी (12.10)

सावनेर (12.11)

28 मे नरखेड (12.13)

