फिर कब छिडेगी बात फुलों कि...फुलशेती करणा-यांचे प्रचंड आर्थिक नुकसान

नागपूर : लॉकडाऊनमुळे फुलांचा व्यवसायच बंद पडल्याने फुलांचे उत्पादन करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर मोठे आर्थिक संकट कोसळले आहे. शहराला लागून असलेल्या तीन गावातील आठशे एकरांतील बहरलेली फूलशेती कोमेजली असून गेल्या चाळीस दिवसांत शंभरावर शेतकऱ्यांचे सहा कोटींचे नुकसान झाले. आणखी काही दिवस स्थिती पूर्व पदावर येण्याची शक्यता नसल्याने शेतकऱ्यांच्या चिंतेत भर पडली आहे. अवश्य वाचा - त्यांनी लढविली अनोखी शक्कल, पण झाली अटक मानवी जीवनाशी, त्याच्या भावभावनांशी फुलांचे नाते आहे. जन्मापासून ते मृत्यूपर्यंतच्या प्रवासात सुख-दु:खाच्या क्षणी व्यक्त होण्यासाठी फुलांची साथ लागते. परंतु लॉकडाऊनमुळे फुलांचा व्यवसायच बंद पडल्याने फुलांची शेतीच अडचणीत आली. लग्नसराईमध्ये मंगल कार्यालये, हॉटेल, सभागृह सजविण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात फुले विकली जात होती. याशिवाय एप्रिल, मे आणि जून या तीन महिन्यांत लग्नाचे मुहूर्त असतात. कोरोनामुळे लग्न समारंभ स्थगित झाले. परिणामी फुलांचा व्यवसाय थांबला. याचा परिणाम शहराला लागून असलेल्या पावणगाव, पूणापूर, भरतवाडा येथील आठशे एकरांतील फुलशेतीवर झाला. मन प्रसन्न करणारी फुले गेल्या चाळीस दिवसात कोमेजली. अजून बरीच फुले शेतात आहेत. परंतु मागणीच नसल्याने तीही कोमेजणार आहेत. या शेतात लिली, कलर, डीजी व झेंडूची फुले आहेत. व्यापाऱ्यांना पुरविण्यासाठी तोडून ठेवलेली फुले सडली. आता फुलांचा व्यवसाय बंद असल्याने दररोज 15 लाखांचे नुकसान होत असल्याचे भरतवाडा येथील शेतकरी दिनेश मुळे यांनी सांगितले. गेल्या चाळीस दिवसांत सहा कोटींचे नुकसान झाल्याची पुस्तीही त्यांनी जोडली. नुकसानभरपाईची मागणी या तिन्ही गावातील शंभरावर शेतकऱ्यांचा उदरनिर्वाह फूलशेतीवर आहे. आतापर्यंत फूल मार्केट सुरू होईल या अपेक्षेने फूल तोडण्यासाठी खर्च केला. परंतु हा खर्चही वाया गेला. आता शेतात असलेले फुलांचे उत्पादनही जाणार असल्याचे स्पष्ट आहे. त्यामुळे शासनाने नुकसानभरपाई द्यावी, अशी मागणी येथील शेतकऱ्यांनी केली. रोज हजारोंचे नुकसान

माझी आठ एकर फुलशेती आहे. लिली, कलर या फूलातून दररोज वीस हजारांचे उत्पन्न होते. परंतु गेल्या 22 मार्चपासून फूल मार्केट बंद झाल्याने रोजचे 20 हजारांचे नुकसान होत आहे. सरकारने फूल मार्केट सुरू करावे.

दिनेश मुळे, फूल उत्पादक शेतकरी, भरतवाडा.

Web Title: Flower market is down causes financial loss to farmers