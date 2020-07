नागपुरात कोरोनाकाळातही कोण करतेय मु्क्त संचार ?

नागपूर : आयुक्त, महापौरांनी दंडात्मक कारवाईचा बडगा उगारताच शहरातील दुकानदार ताळ्यावर आले असून "मिशन बिगिन अगेन'अंतर्गत नियमाची अंमलबजावणी करण्यास सुरूवात केली. मात्र, शहरातील अनेक भागात सकाळी व सायंकाळी पायी फिरणाऱ्यांचा मुक्त संचार सुरू आहे. अनेकजण समुहाने फिरत असून फिजिकल डिस्टन्सिंग पायदळी तुडवित असल्याचे चित्र आहे. महापालिका आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी गेल्या चार-पाच दिवसांत कोरोना रोखण्यासाठी नागरिकांनी साथ न दिल्यास कडक लॉकडाऊनचा इशारा अनेकदा दिला. एवढेच नव्हे त्यांनी नुकताच व्यापारी संघटनांशी चर्चा करून दुकानांमध्ये नियमाच्या होणाऱ्या पायमल्लीकडेही दुकानदारांचे लक्ष वेधले. काल, सोमवारी त्यांनी रस्त्यावर उतरून अनेक दुकानदारांची कानउघडणीही केली. महापौर संदीप जोशी यांनीही दंडात्मक कारवाई केली. त्यामुळे काल, सोमवारपासूनच नियमाची अंमलबजावणी करण्यास दुकानदारांनी प्रारंभ केला. सायंकाळी सातनंतर सर्वच दुकानदारांनी दुकाने बंद करण्यास पुढाकार घेतला. त्यामुळे गेल्या दीड महिन्यांपासून रात्री दहा, साडेदहा वाजेपर्यंत सुरू राहणारी दुकाने आठ वाजेनंतर बंद दिसून आली. रात्री उशिरापर्यंत केवळ मेडिकल स्टोर्स सुरू होते. महापौर व आयुक्तांनी केलेल्या कारवाईमुळे दुकानदार ताळ्यावर आले. आज सम-विषम तारखेनुसार दुकाने सुरू दिसून आली. परंतु आयुक्त, महापौरांच्या आवाहनाला तिलांजली देत अनेक नागरिक सकाळी, सायंकाळी तसेच रात्री रस्त्यावर फिरताना दिसून येत आहे. राजकीय समझोता?, माजी मुख्यमंत्र्यांचे गृहमंत्र्यांना पुन्हा पत्र; मानले आभार.. सकाळी शहरातील सेमिनरी हिल, रामदासपेठ, शहराच्या भोवताल असलेला रिंग रोड, मानेवाडा रोड, हुडकेश्‍वर रोड, दिघोरी रोड, अमरावती मार्ग, फुटाळा, अंबाझरी यासह इतरही भागात रस्त्यांवर सकाळी व सायंकाळी समुहाने नागरिक फिरताना दिसून येत आहे. यामुळे फिजिकल डिस्टन्सिंगचा फज्जा उडालाच, शिवाय अनेकांकडे मास्कही नसल्याचे दिसून येत आहे. दूध, भाजीच्या निमित्ताने पडतात बाहेर

सकाळी फिरणाऱ्यांमध्ये दुधाचे निमित्त करून बाहेर आलेले अनेकजण फिरताना दिसत आहे. घराजवळच दूध विक्रेता असूनही लांब दूरपर्यंत जाऊन फिरण्याची हौस भागविणारे अनेकजण आहेत. यात केवळ तरुणच नाही तर ज्येष्ठ नागरिक, महिलाही दिसून येत आहे. आता प्रत्येक घरांमध्ये फ्रीज असल्याने आठ दिवसांचा भाजीपाला भरून ठेवणे शक्‍य आहे. मात्र अनेकजण भाजी खरेदीच्या निमित्ताने बाहेर पडून रस्त्यांवर नियमाची पायमल्ली करीत फिरताना दिसत आहे. वस्त्यांतील गल्ल्यातही गर्दी

सकाळी तसेच रात्री जेवणानंतर मुख्य रस्त्यांवरच नव्हे तर वस्त्यांतील गल्ल्यांमध्येही नागरिक फिरताना दिसून येत आहे. रात्री अकरापर्यंत नागरिक फिरत असल्याने रात्रीच्या संचारबंदीचाही फज्जा उडाला आहे. वस्त्यांमधील रस्ते अरुंद असूनही त्यावर सकाळी व सायंकाळी गर्दी दिसून येत आहे. रात्रीला तर जणू कोरोनाचा काही परिणामच होत नाही, या थाटात मास्कशिवाय नागरिक बाहेर पडत आहेत. काही गल्ल्यांमध्ये बॅडमिंटन आदी खेळतानाही अनेकजण दिसून येत आहे.

