इथे मिळतोय लाँकडाऊनमध्येही ताजा भाजीपाला

नागपूर : कोरोना प्रतिबंधक उपायांच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाउनमध्येही शेतकऱ्यांनी उत्पादीत केलेला फळे व भाजीपाला शेतकरी उत्पादक गटाच्या माध्यमातून थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचविण्यात येत आहे.नागपूर विभागातील 220 शेतकरी उत्पादक गट दररोज सरासरी दीड ते दोन हजार क्विंटल फळे व भाजीपाल्याची विक्री करीत आहेत. यासाठी शेतकरी उत्पादक गटांना विक्रीसाठी 223 जागा निश्‍चित करून देण्यात आल्या आहेत. अवश्य वाचा - ये शहर है कोरोना का; इवली इवलीशी मुले होताहेत कोरोनाबाधित कोरोनाचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी सोशल डिस्टंसिंग पाळणे अत्यंत आवश्‍यक आहे त्यामुळे साप्ताहिक बाजार बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नागपूर महानगरपालिकेसह जिल्ह्याच्या प्रमुख ठिकाणी जिल्हा प्रशासनाने गर्दी टाळण्याच्या दृष्टीने जागा निश्‍चित करून दिल्या. त्याच जागेवर कृषी विभागाच्या पुढाकाराने शेतकऱ्यांच्या नाशवंत मालाला बाजारपेठ उपलब्ध झाली आहे.

शेतकऱ्यांनी शेतात पिकविलेल्या फळांसह वांगे, मिरची, टोमॅटोपासून सर्व भाजीपाला व्यापाऱ्यांमार्फत ग्राहकांपर्यंत पोहोचविला जातो. परंतु टाळेबंदी लागू असल्यामुळे बाजार समित्या तसेच दैनंदिन भाजी बाजारांवर निर्बंध आले आहे. भाजी खरेदीसाठी होणारी गर्दी टाळणे आवश्‍यक असल्यामुळे विकेंद्रित स्वरुपात शहरातील मोकळया मैदानावर भाजी व फळे विक्रीसाठी परवानगी दिली आहे. नागपूर शहरात 38 वार्डामध्ये शेतकरी उत्पादक गटामार्फत फळे व भाजी विक्रीची व्यवस्था करण्यात आली आहे. येथे नागपूरसह विभागातून शेतकरी उत्पादक गटामार्फत फळे व भाजीपाला विक्रीसाठी जागा उपलब्ध करून दिल्यामुळे नागरिकांना शेतातील ताजी फळे व भाजीपाला उपलब्ध झाला असल्याची माहिती कृषी विभागाचे सहसंचालक रवींद्र भोसले यांनी दिली.

विभागात फळे व भाजीपाला विक्रीसाठी कृषी विभागाच्या आत्मा अंतर्गत 220 शेतकरी उत्पादक गटांनी लॉकडाऊनच्या काळात ग्राहकांना ताजी फळे-भाजीपाला उपलब्ध होत आहे. यासाठी 223 जागा निश्‍चित करण्यात आल्या आहेत. दररोज सरासरी 31 हजार 504 क्विंटल फळे-भाजीपाल्याची विक्री होत आहे.

कृषी उत्पादन बाजार समिती आठवडी बाजार तसेच प्रचलित बाजारांच्या माध्यमातून होणारा शेतमाल पुरवठा, वाहतुकदार, हमाल यांच्या उपलब्धतेमुळे विस्कळीत झाला होता. त्यामुळे शेतकरी उत्पादक गट यांच्यामार्फत थेट ग्राहकांपर्यंत कृषी विभागाच्या माध्यमातून जिल्हा प्रशासनाने निश्‍चित केलेल्या ठिकाणी शेतमालाच्या विक्रीची व्यवस्था करण्यात आली आहे.

Web Title: Fresh vegetables are available here also in lockdown