तिला त्याने दाखवले नोकरीचे आमिष आणि...

नागपूर : वेस्टर्न कोलफिल्ड लिमिटेड (वेकोलि)मध्ये झालेल्या स्टाफ नर्सच्या परीक्षेत चांगल्या गुणांनी उत्तीर्ण झालेल्या परिचारिकेला ठगसेनांनी अंतिम यादीत नाव आणण्यासाठी 2 लाख रुपयांची मागणी केली. पहिला हप्ता म्हणून 30 हजार रुपये घेऊन परिचारिकेची फसवणूक करण्यात आल्याची घटना एमआयडीसीत उघडकीस आली. दीपलता जांगळे (26, रा. पोलिसनगर, एमआयडीसी) असे फसवणूक झालेल्या तरुणीचे नाव आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, वेकोलिची 18 डिसेंबर 2019 ते 1 जानेवारी 2020 दरम्यान स्टाफ नर्स पदासाठी परीक्षा घेण्यात आली होती. या परीक्षेत दीपलता चांगल्या गुणांनी परीक्षा पास झाली होती. वेकोलिकडून जारी करण्यात आलेल्या निकालात तिचे नाव होते. ही बाब अज्ञात आरोपी ठगबाजांनी हेरली. तिला मोबाईलवरून ठगबाजांनी फोन केला. आपण रविकुमार बोलत असल्याचे सांगितले. तुमचे नाव अंतिम यादीत येण्यासाठी 2 लाख रुपये द्यावे लागतील. त्यानंतर तुमची निवड होईल. भविष्याचा प्रश्‍न असल्याने दीपलता हिने 30 हजार रुपये देण्याचे कबूल केले. सविस्तर वाचा - बहिणीची भेट घेऊन परतले आणि बसला धक्‍का ठगबाजांचे मोठे रॅकेट ठगबाजाने नागराज कुमार याचे नाव सांगितले. या नावाचा एसबीआयचा खाते क्रमांक दीपलता हिला देण्यात आला. या खात्यात 30 हजार रुपये भरण्यास सांगितले. दीपलताने सांगितलेल्या खात्यावर 30 हजार रुपये जमा केले. मात्र, पैसे भरूनही बरेच दिवस झाल्याने ठगबाजांकडून निवड झाल्याचा फोन आला नाही. त्यामुळे दीपलताने वेस्टर्न कोल्ड फिल्ड लिमिटेड कार्यालयात जाऊन चौकशी केली असता या नावाने कोणतेच कर्मचारी नसल्याचे सांगण्यात आले. आपली फसगत झाल्याचे लक्षात येताच तिने थेट पोलिस ठाणे गाठून तक्रार दाखल केली. पोलिसांनी फसवणुकीचा गुन्हा दाखल करून ठगबाजांचा शोध सुरू केला. यामागे ठगबाजांचे मोठे रॅकेट असण्याची शक्‍यता वर्तविण्यात येत आहे.

