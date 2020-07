कारागृहात कसा झाला "कोरोनाब्लास्ट' ?

नागपूर : मध्यवर्ती कारागृहात आज आणखी 30 जण कोरोनाबाधित आढळले असून तेथील संख्या शतकापर्यंत पोहोचली. त्यामुळे मध्यवर्ती कारागृह आता कोरोनाचे नवे हॉटस्पॉट झाले आहे. मध्यवर्ती कारागृहातील 30 जणांसह शहरात आज 58 जणांना कोरोना झाल्याचे निदान झाले. शहरातील एकूण बाधितांची संख्या 1681 झाली असून लॉकडाऊन सैल होताच शहराला कोरोनाचा विळखा घट्ट होत असल्याचे चित्र आहे. मध्यवर्ती कारागृह सध्या कोरोनाच्या हिटलिस्टवर असल्याचे दिसून येत आहे. मंगळवारपासून कारागृहाला कोरोनाने विळखा घालण्यास सुरुवात केली. बुधवारी अचानक 44 जण कोरोनाबाधित आढळले. काल, गुरुवारी यात 12 जणांची भर पडली. आज येथील 30 जणांना कोरोनाची बाधा झाली. त्यामुळे कारागृहातील कोरोनाबाधितांची संख्या आता 96 झाली आहे. दरम्यान, आज कारागृहातील 30 जणांशिवाय शहरातील इतर भागात 28, असे एकूण 58 जण कोरोनाबाधित आढळून आले. सतरंजीपुरा, मोमिनपुरा आणि बांगलादेशनंतर कारागृहात मोठ्या प्रमाणात कोरोनाबाधित आढळून आले. गेल्या तीन दिवसांत कारागृहातील संख्या शतकापर्यंत पोहोचली आहे. लॉकडाउन शिथिल झाल्यानंतर शहरात सातत्याने कोरोनाबाधितांचा आकडा वेगाने वाढत आहे. कोरोनाबाधिताची संख्या सतराशेकडे वाटचाल करीत असून आरोग्य यंत्रणेसोबत आता कारागृहातील पोलिस, कैद्यांच्या जीवालाही घोर लागला आहे. कोरोनाबाधितांना एम्स, मेडिकल तसेच मेयो रुग्णालयात उपचारासाठी पाठविण्यात आले आहे. व्हीएनआयटी विलगीकरण केंद्रातील 12 जणांचा अहवाल आज पॉझिटिव्ह आला. खंडणीबाजाची अखेर पक्षाने केली हकालपट्टी! अनेक खंडणीबहाद्दर रडारवर मनीषनगर तसेच फ्रेन्डस कॉलनी परिसरातून प्रत्येकी एक कोरोनाबाधित आढळून आल्याने या परिसरातही खळबळ उडाली आहे. इतर सर्व व्हीएनआटी, राजनगर, पाचपावली विलगीकरणातील नागरिक आहेत. तीन दिवसांत 103 बाधित

1 जुलै रोजी कोरोनाबाधितांची संख्या 1578 होती. गेल्या तीन दिवसांत 103 बाधितांची भर पडली. लॉकडाउन शिथिल झाल्यानंतर कोरोना वेगाने वाढत असून नागरिकांनी नियम पाळण्याचे आवाहन महापालिका, आरोग्य विभागाने केले आहे.

