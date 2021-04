लसीकरणात खासगी रुग्णालयांचा आखडता हात 

नागपूर ः प्रशासनाकडून लसीकरण वाढविण्याचे प्रयत्न सुरू असतानाच खासगी रूग्णालयांनी मात्र आता हात आखडता घेतल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येत आहे. सुरुवातीला लसीकरणासाठी उत्साह दाखविणाऱ्या खासगी हॉस्पिटलमध्ये आता १०० जणांचेही लसीकरण होत नाही. काल, गुरुवारी ४६ खासगी रुग्णालयांपैकी केवळ ११ रुग्णालयांत शंभरावर नागरिकांच्या लसीकरणाची नोंद करण्यात आली. केंद्र सरकारने १६ जानेवारीपासून आरोग्य सेवक व फ्रंटलाईन वर्करच्या लसीकरणापासून मोहिमेला सुरुवात केली. लसीकरणापासून कुणीही वंचित राहू नये, यासाठी खासगी रुग्णालयांनाही सशुल्क लसीकरणाची संधी दिली. सुरुवातीला अनेक रुग्णालयांनी लसीकरणासाठी पुढाकार घेतला. १ मार्चपासून ६० वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिक व ४५ ते ६० वयोगटातील विविध आजाराने ग्रस्त नागरिकांच्या लसीकरणालाही प्रारंभ झाला. त्यामुळे लसीकरण केंद्रात वाढ करण्यात आली. एवढेच नव्हे काही खासगी रुग्णालयांचीही संख्या वाढविण्यात आली. खासगी रुग्णालयांना लसीकरणासाठी अडीचशे रुपये प्रती लसीचा दर सरकारने ठरवून दिला. त्यामुळे अनेक नागरिकांनी अडीचशे रुपयांत लस मिळत असल्याने खासगी रुग्णालयांकडे धाव घेतली. खासगी रुग्णालयांनीही उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला. जवळपास प्रत्येकच खासगी रुग्णालयांत शंभरावर नागरिकांचे लसीकरण करण्यात आले. परंतु गेल्या काही दिवसांत खासगी रुग्णालयांनी लसीकरणात हात आखडता घेतल्याचे महापालिकेच्या एका उच्चपदस्थ अधिकाऱ्याने नमुद केले. एवढेच नव्हे आकडेवारीतूनही ही बाब स्पष्ट होत आहे. गेल्या काही दिवसांत बाधितांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढत असून अनेक नागरिक खासगीत उपचार घेत असल्याने खासगी रुग्णालयांनी रुग्णांवर लक्ष केंद्रित केल्याचा हा परिणाम असावा, असा अंदाज महापालिकेच्या अधिकाऱ्याने व्यक्त केला. सध्या ४६ खासगी रुग्णालयांत लसीकरण केंद्र आहे. प्रत्येक लसीकरण केंद्राला किमान १०० नागरिकांच्या लसीकरणाचे लक्ष्य दिले आहे. गुरुवारी यातील केवळ ११ खासगी रुग्णालयांत शंभरावर नागरिकांचे लसीकरण झाले. खासगी रुग्णालयांमागे महापालिकेची धावाधाव

गुरुवारी शहरातील २६ खासगी रुग्णालयांना लसीकरणासाठी केंद्र सरकारने परवानगी दिली. या २६ खासगी रुग्णालयांनी लसीकरण केंद्र मिळावे, यासाठी महापालिकेकडे तगादा लावला होता. परंतु काल, मंजुरी मिळाल्यानंतरही एकाही रुग्णालय व्यवस्थापनाकडून उत्स्फूर्तपणे फोन आला नसल्याचे मनपातील अधिकाऱ्याने नमुद केले. महापालिकेनेच या रुग्णालयांना मंजुरी मिळाल्याचे सांगितले. परंतु रुग्णालय व्यवस्थापनाकडून उत्साह दाखविण्यात आला नसल्याचेही या अधिकाऱ्यांनी नमुद केले.

